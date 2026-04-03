¿Exhabitante de La casa de los famosos desplazaría a conductora estrella de La mesa caliente? Esto se sabe

El rumor comenzó a tomar fuerza tras su gira de medios. Lo que parecía una visita más a los foros podría convertirse en un movimiento inesperado dentro de uno de los programas más comentados. Y sí: una silla importante estaría en la mira.

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La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

¿Exhabitante de La casa de los famosos podría convertirse en nueva conductora de La mesa caliente?

En los pasillos de la televisión hispana ya se comenta con insistencia que una exhabitante de La casa de los famosos 6 estaría siendo considerada para ocupar una silla clave en La mesa caliente, uno de los programas de espectáculos más fuertes de Telemundo, lo que implicaría desplazar nada menos que a Verónica Bastos, una de las figuras centrales del panel.

El rumor surgió luego de que la polémica participante, convertida recientemente en la primera expulsada del reality por decisión del público, Oriana Marzoli comenzara una intensa gira de medios en Miami. Durante estos días, su presencia no pasó desapercibida en espacios como Hoy Día, En casa con Telemundo y, por supuesto, La mesa caliente.

Fue precisamente ahí donde comenzaron las especulaciones que hoy tienen a muchos preguntándose si estamos frente a un posible relevo dentro del panel titular del programa.

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¿Quién soltó el rumor sobre Oriana Marzoli y Verónica Bastos y su lugar en La mesa caliente?

El rumor tomó mayor fuerza durante una emisión del programa de Javier Ceriani, cuando la periodista Mandy Fridmann comentó al aire que existiría un “rumor contundente” sobre la posibilidad de que Oriana Marzoli presuntamente tome el lugar de Verónica Bastos en La mesa caliente.

Hasta el momento, Telemundo no ha confirmado ni desmentido esta información. La cadena no ha emitido ningún comunicado oficial, por lo que todo se mantiene, oficialmente, en calidad de rumor.

Aun así, el comentario resulta llamativo si se considera que La mesa caliente estrenó recientemente una nueva imagen y atraviesa su cuarta temporada, con una alineación que parecía ya definida.

¿Tiene sentido que Telemundo reemplace a Verónica Bastos?

La posibilidad de un reemplazo directo ha generado más dudas que certezas. Este mismo año, Telemundo presentó a Lindsay Casinelli y Karla Monroig como las dos únicas nuevas conductoras, quienes se sumaron a Verónica Bastos y Andrea Meza dentro del panel.

Además, el programa ya cuenta con la participación de Yina Calderón en el segmento dedicado a La casa de los famosos 6, espacio creado específicamente para comentar lo ocurrido dentro del reality.

Verónica Bastos, por su parte, es una periodista de espectáculos con una trayectoria consolidada, conocida por aportar exclusivas del mundo del entretenimiento gracias a la relación profesional que ha construido con diversas celebridades. Su salida, de concretarse, sería un movimiento fuerte y poco habitual para el formato del programa.

En contraste, tras su paso por el reality, Oriana ha mostrado limitaciones en el conocimiento del entretenimiento hispano en Estados Unidos, un elemento clave para una mesa de análisis como la del show.

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YT: La mesa caliente

¿Oriana Marzoli podría sumarse como quinta conductora de La mesa caliente?

Más allá del reemplazo de Verónica Bastos, existe una alternativa que comienza a sonar con más lógica dentro de la industria: sumar a Oriana Marzoli como un quinto elemento fijo en el panel de La mesa caliente.

En este sentido, el programa se ha visto altamente beneficiado con la presencia de Ana Patricia Gámez, cuya participación ha sido bien recibida por el público gracias a su estilo respetuoso, cauteloso y bien ubicado dentro de la dinámica latina.

Oriana Marzoli / redes sociales

¿Quién es Oriana Marzoli y cuántos realities ha abandonado?

Oriana Cristina González Marzoli, mejor conocida solo como Oriana Marzoli, es una creadora de contenido y personalidad de televisión venezolana. Actualmente tiene 33 años y está casada con Facundo González desde 2024.

La celebridad ha abandonado varios realities por diversas razones:

Supervivientes (2014) : Dejó el reality a tan solo 12 horas de ingresar. Su en aquel entonces pareja, Tony Spina, entró en su lugar.

: Dejó el reality a tan solo 12 horas de ingresar. Su en aquel entonces pareja, Tony Spina, entró en su lugar. Doble tentación (2017) : Fue expulsada por motivos disciplinarios. Tuvo una crisis nerviosa tras mojarse el pelo en una prueba.

: Fue expulsada por motivos disciplinarios. Tuvo una crisis nerviosa tras mojarse el pelo en una prueba. Big Brother VIP España (2018) : Dejó el reality a los dos días. Argumentó que había tomado esta decisión por salud mental.

: Dejó el reality a los dos días. Argumentó que había tomado esta decisión por salud mental. Big Brother VIP España (2023): Pese a tener otra oportunidad, claudicó nuevamente a los 15 días por “motivos personales”.