Conductora mexicana denuncia que gimnasio le prohibió la entrada por su forma de vestir: ¿Enseñó de más? VIDEO

A Luisito Comunica le prohibieron la entrada a diferentes bares y antros por su edad, situación que denunció públicamente el influencer en redes sociales. Ahora, otra figura de la farándula sufre algo similar.

Una conductora, conocida por su participación en programas de la televisión mexicana, denunció públicamente a un gimnasio que le prohibió la entrada, según su testimonio, por el tipo de ropa que vestía para ingresar al lugar. Te contamos de quién se trata.

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¿Quién es la conductora mexicana a la que le prohibieron la entrada a un gimnasio?

La polémica es protagonizada por Azúcar Alejandra, luego de publicar un video en el que señalaba que un gimnasio le prohibió la entrada, lo anterior, debido a la ropa con la que quería ingresar.

El hecho desató un intenso debate entre internautas, ya que había algunas personas que la defendían, pero otros tantos que estaban del lado del recinto.

La controversia creció todavía más porque varias personas comenzaron a compartir experiencias similares ocurridas en otros gimnasios, reabriendo la discusión sobre qué tan estrictas deberían ser las reglas respecto a la ropa deportiva.

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Azúcar Alejandra / Redes sociales

¿Cómo iba vestida Azúcar Alejandra, conductora mexicana, para ir al gimnasio?

En el video compartido en redes sociales, Azúcar Alejandra aparece vistiendo un conjunto deportivo ajustado, mismo que, según relató, fue señalado por personal del gimnasio como inapropiado para permanecer dentro de las instalaciones.

Esta es mi ropa de entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando así, que tengo que ponerme una prenda extra. Azúcar Alejandra

En un segundo video, Azúcar señaló que al otro día al que quiso ir al gimnasio, ya tenía prohibida la entrada, asegurando que la molestia pudo derivarse de la denuncia que hizo:

“ Yo subí la historia, y la historia la tomaron otros creadores de contenido y la empezaron a subir y a subir, y se hizo súper viral. Yo nunca mencioné el gimnasio ”, relató Alejandra.

Aquí algunos de los comentarios que realizaron internautas:



“Es que es un brasier, no es ni siquiera un top”,

“Sí cada quien es libre pero también hay que considerar que el gimnasio es público” y,

“Perdón pero va prácticamente en ropa interior”.

La conductora no hizo más referencia a este hecho, pero eso no impidió que la polémica continuara por horas en redes sociales.

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¿Quién es Azúcar Alejandra?

Azúcar Alejandra es una modelo, influencer y conductora de televisión que ha ganado popularidad gracias a su participación en Es show.

En Instagram suma más de un millón de seguidores, red social en la que comparte su día a día, su participación detrás de cámaras y lo más sobresaliente en su vida personal.

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