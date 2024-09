Virginia Ramírez habría usado lenguaje discriminatorio y denigrante para referirse a una mujer

La conductora de deportes de Caliente TV, Virginia Ramírez, es una guapa presentadora que se ha abierto paso en el mundo de los comentaristas deportivos en México. Recientemente, estuvo en la cobertura de los Juegos Olímpicos de París de ese canal.

El canal Kadri Paparazzi dio a conocer en exclusiva un audio, atribuido a Virginia Ramírez, que dejó helado a más de uno. Nadie se habría imaginado que la exitosa y bella conductora se expresara de otra mujer de una manera que podría considerarse discriminatoria y esto, solamente por el empleo que desempeña, sin importar que este sea un trabajo honorable y digno.

Lobo y sus colegas paparazzi del canal de YouTube recordaron que la carrera de la presentadora deportiva ha ido en ascenso. Tan solo hace unas semanas viajó para la cobertura de los Olímpicos en Francia, y tuvo que dejar a su hijo al cuidado de su niñera.

Kadri reveló audios exclusivos en los que se puede escuchar a la conductora del canal de deportes Caliente TV expresar fuertes comentarios en tono despectivo acerca de mujeres. Usó palabras como: “la gata”, “tu doña”, “mi señora” y “sirvienta” para referirse a las trabajadoras del hogar.

En una conversación, se escucha la voz de quien Kadri identifica como Virginia Ramírez que asegura: “‘Mi señora’ es ‘una gata’. No cuida a... (su hijo). Ella se encarga de venir a limpiar. Yo no le encargo a (su hijo). Nunca en la vida le encargo a (su hijo), que ‘la gata’ que me limpia, me (lo) cuide... (no)... ‘Tu doña’, a ella tú la tienes como ‘una sirvienta’ que te ayuda y que te cuida a tu hijo. ‘Mi señora’ no. Ella se encarga de limpiar y se va.”

Las leyes en México prohíben la discriminación, así como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar.

Además, la empresa para la que Virginia se desempeña y la fundación Caliente se han pronunciado a favor de las mujeres.

¿Quién es Virginia Ramírez?

Nació en Tampico, Tamaulipas. Es licenciada en nutrición y tiene estudios en medicina estética. Además, según su perfil en Instagram, es mamá, TV host, fitness coach y comentarista deportiva.

Ramírez ingresó a Televisa Deportes hace 14 años, donde fue presentadora de varios programas. Se alejó un tiempo de los medios para dedicarse por completo a su familia. Recientemente, regresó a Caliente TV donde tiene un lugar estelar.

¿Qué dice la ley sobre la discriminación de las personas trabajadoras del hogar?

Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales, aunque todavía existe discriminación hacia este grupo históricamente excluido. Según la CONAPRED, aún persisten personas que no consideran el trabajo del hogar como una ocupación sino que para algunos se mantiene un estatus que guarda algunos “elementos de servidumbre y esclavitud históricamente superados”. Para que las personas trabajadoras del hogar puedan exigir todos sus derechos, como tener vacaciones pagadas y recibir seguridad social, entre otros, primero es importante reconocerlas que realizan un trabajo digno como cualquier otro.

Por otra parte, Marcelina Bautisa es una luchadora por los derechos de las personas del hogar y su inclusión en la ley. Ella ha sido parte de este grupo vulnerable y comparte lo siguiente: “Desde ese primer trabajo sufrí tratos humillantes y discriminación. A mí me incomodaba ser llamada por mis patronas o patrones como “mi doméstica” o “la muchacha”; somos de clase social diferente y, por serlo, sus tratos eran humillantes y discriminatorios.”.

Ella fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) para impulsar que las personas trabajadoras del hogar tuvieran por ley: salario digno, contrato por escrito, jornada justa de trabajo, vacaciones, aguinaldo, días de descanso obligatorio, indemnización por despidos injustificados, trato respetuoso sin nombres despectivos, seguridad social y jubilación.

Aquí puedes ver el video completo de la nota de Kadri Paparazzi sobre Virginia Ramírez y los comentarios que se considerarían denigrantes hacia las personas que realizan trabajo en el hogar.