Verónica Bastos expone a Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, en vivo: “Busca ayuda”

Imelda Tuñón sigue en el ojo del huracán desde que Maribel Guardia la denunció bajo el argumento de “defender la integridad de su nieto”. Dicha situación no fue del agrado de la joven, quien tachó de “mala persona” a la también cantante en sus redes sociales.

Ahora, ambas personalidades se han vuelto tendencia en la red y han acaparado titulares en los medios por su contundente disputa legal, la cual se enfoca en en bienestar y futuro del único hijo del fallecido Julián Figueroa.

Recordemos que la Fiscalía optó por entregarle al menor a la actriz costarricense, luego de que pasó la noche en dicha instancia. Por esta razón, Maribel lanzó un comunicado en el que expresó que espera que Imelda logre estar bien de sus “facultades” para que su bebé regrese a su lado. Asimismo, mencionó que su nieto se quedará con ella 10 días.

Maribel Guardia sonríe / Fb: Maribel Guardia

Te puede interesar: Maribel Guardia: Revelan quién sería el hombre que habría encontrado en su casa con Imelda Tuñón

¿Qué le dijo Verónica Bastos, amiga de Maribel Guardia, a Imelda Tuñón en ‘La mesa caliente’?

Luego de que Imelda Tuñón acudiera a la Secretaría de la Mujer supuestamente para proceder contra Maribel Guardia y, así, su hijo regrese a su lado, la joven volvió a dar declaraciones a algunos medios de comunicación sobre este escándalo.

En la transmisión de ‘La mesa caliente’ del pasado miércoles 22 de enero, Imelda externó su versión de los hechos con las presentadoras. Sin embargo, no se esperó que Verónica Bastos, conductora del programa y amiga íntima de Maribel Guardia, la expusiera en vivo. ¡Le pidió que buscara ayuda!

Maribel Guardia y la pelea con su consuegra / Redes sociales

No te pierdas: Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, niega uso de sustancias y hombres en su casa pero hay video

Y es que la viuda de Julián Figueroa subrayó que la señalaron de “cosas muy fuertes”, las cuales ella se encargará de desmentir.

“Me están haciendo acusaciones muy fuertes de que el día de mañana se van a presentar pruebas que las van a desmentir”, dijo Ime. A lo que Verónica le contestó:

“Imelda, tú bien sabes que estamos muy cerca de la familia y tú bien sabes lo que esa familia te quiere y lo que te queremos todos... Yo también te estimo mucho y quiero que tú estés bien, pero tú también, en el fondo de tu corazón, tú tienes que saber todo lo que ha pasado en los últimos meses. Tú tienes que buscar ayuda para que (tu hijo) esté bien y para que tú estés bien y los dos puedan hacer su vida, porque eso es lo que Maribel quiere. Maribel nunca te va a querer quitar al niño, jamás, y tú lo sabes bien”. Verónica Bastos

Maribel Guardia y Imelda Garza disputa legal / Instagram

Mira: Maribel Guardia lanza comunicado tras recibir la custodia de su nieto, luego de la denuncia contra su nuera

Imelda Tuñón se defiende de las declaraciones de Verónica Bastos en ‘La mesa caliente’

Por su parte, la nuera de Maribel Guardia nuevamente defendió su postura. Reiteró que no la dejaron declarar, para que así se tomara una decisión certera con las versiones de ambas partes.

Ante esto, Verónica agregó: “Pero no las tomaron las personas, las tomaron las autoridades y, si las autoridades estando tú ahí, que eres la madre, que eres la primera en la línea, no te entregan al niño, es por algo, Imelda”.

“Para solucionarlo, Imelda, tú quieres tener a tu niño, ellos quieren que el niño esté bien. ¿Por qué no te ayudas un poquito para estar mejor? Para salir de esas cosas, de las que tú sabes, de las que te estoy hablando, Imelda, qué te cuides, que estés bien para tu niño y para ti… ¿Por qué no ayudas con eso? En lugar de pelear, colaboras para que esto suceda”. Verónica Bastos

Imelda saltó a la fama por su relación con Julián Figueroa, el hijo fallecido de Maribel Guardia. / Instagram: @imetunon

Imelda reaccionó: “Sí, por supuesto, el día de mañana es cuando se va a dictaminar si estoy diciendo la verdad o no... Yo no declaré nada, solo me hicieron firmar algo y no me pidieron ninguna declaración”.

Finalmente, Bastos puntualizó, nuevamente, que las autoridades tomaron la decisión de que el pequeño estuviera a cargo de su abuela y ella tenía que cambiar para poder tener a su bebé de vuelta.

“Lo que digan las autoridades se va a hacer al pie de la letra. Pero lo más importante que quiero decirte para la familia y, para toda la gente que nos está viendo, es que el niño esté con su madre cuando su madre esté en buenas condiciones y en perfectas condiciones para la seguridad del menor. Te mando un beso, cariño, que estés muy bien y aquí estamos para lo que nos necesites en el programa y a nivel personal, lo sabes”, concluyó.

Al momento, la madre del fallecido Julián Figueroa no se ha pronunciado a las declaraciones que ha dado Imelda sobre el caso del menor, así como de su matrimonio. Recordemos que la viuda de Julián Figueroa reveló que Marco Chacón supuestamente le fue infiel a Maribel Guardia.