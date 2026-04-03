Exfutbolista mexicano de la Liga MX suplica donaciones para su lucha contra el cáncer: ¿Quién es?

Hace pocos meses el futbolista mexicano, Fernando Navarro, pedía donaciones para su hijo, quien se sometió a un trasplante de hígado. Tras su procedimiento, el pequeño lamentablemente falleció.

Un famoso exfutbolista mexicano, campeón con el Deportivo Toluca, tuvo que ser hospitalizado de emergencia y posteriormente sometido a una cirugía, todo esto debido a que le fue detectado cáncer. Ahora, su familia pide apoyo para poder costear los gastos del tratamiento y la cirugía realizada. Te contamos más.

Balón de futbolEstadio de futbol / Canva

¿A qué exfutbolista mexicano le detectaron cáncer recientemente?

Enrique Alfaro, recordado por su exitoso paso con el Deportivo Toluca, enfrenta una dura batalla, pero ahora alejado de las canchas. La noticia de su diagnóstico de cáncer llegó mediante una campaña de recaudación de dinero.

En GoFundMe, se realizó una publicación para pedir apoyo en su tratamiento y poder costear los gastos que dejó su cirugía de emergencia.

“ Estamos organizando una recaudación de fondos para pagar la cirugía de mi papá, Enrique Alfaro. Quienes lo conocen saben que es una persona hermosa , alegre y llena de vida ”, se lee en la publicación.

¿Cuál es la meta?

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Enrique Alfaro, exfutbolista mexicano / Vallarte Independiente

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron al exfutbolista Enrique Alfaro?

Dentro de la misma página se señala que el exjugador, Enrique Alfaro, fue diagnosticado con cáncer en las cuerdas vocales, información que rápidamente generó conmoción y preocupación entre aficionados y excompañeros.

De acuerdo con información del mismo mensaje, la situación de salud de Alfaro obligó a una intervención quirúrgica de emergencia, en la que los médicos lograron extirparle un tumor en su totalidad.

“ Tras más de un año con molestias recurrentes en la garganta y diversos estudios, finalmente se le diagnosticó cáncer en las cuerdas vocales en una etapa temprana ”, añadieron.

Gracias a la intervención quirúrgica a la que se sometió, pudieron extirparle el crecimiento al 100%, por lo que actualmente se encuentra en proceso de recuperación:

Esta colecta tiene como objetivo cubrir los gastos médicos de dicha operación urgente, la cual era vital para evitar que la enfermedad avanzara. Estamos muy felices porque ya se encuentra en proceso de recuperación para retomar su salud por completo. Familia de Enrique Alfaro

Actualmente han reunido 90 mil pesos, casi el 50% de su meta que son 185 mil pesos.

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Piden ayuda para Enrique Alfaro / GoFundMe

¿Quién es Enrique Alfaro y cuál es su trayectoria en el fútbol?

Enrique Alfaro es un exfutbolista mexicano multicampeón en el fútbol nacional. Reconocido especialmente por su destacado paso con el Deportivo Toluca, conquistando tres títulos de liga: Verano 1998, 1999 y 2000.

Tras su retiro, lejos de alejarse del deporte, Alfaro optó por seguir vinculado al fútbol desde otras áreas. En su ciudad natal, Puerto Vallarta, se dedicó a la formación de jóvenes talentos, contribuyendo al desarrollo de nuevas generaciones de futbolistas.

Su experiencia también lo llevó a integrarse en cuerpos técnicos dentro del futbol profesional. Su participación más reciente se dio en 2023, cuando fungió como auxiliar técnico de Hernán Cristante en el FC Juárez.

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