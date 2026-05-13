Colaborador de Ciro Gómez Leyva entra a cuidados paliativos tras ser diagnosticado con cáncer de lengua

Hace más de un año, Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva, fue diagnosticado con cáncer de lengua. Si bien estaba bajo tratamiento, recientemente se dio a conocer que fue ingresado a cuidados paliativos, un área médica donde se atiende a pacientes con enfermedades graves que tienen muy pocas posibilidades de curación. Te contamos todos los detalles.

Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva / Redes sociales

No te pierdas: Ciro Gómez Leyva entre lágrimas se despide de Imagen Televisión: Así fue su emotivo último programa

¿Qué le está pasando a Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva, diagnosticado con cáncer de lengua?

Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva, quien lleva más de un año luchando contra el cáncer, fue hospitalizado por cuarta ocasión debido a una baja en sus defensas, derivada de los agresivos tratamientos que recibe para tratar su cáncer.

A través del noticiero de Gómez Leyva, su compañero Manuel Feregrino relató que Humberto ya había mostrado una mejoría en abril. No obstante, en estos días tuvo que ingresar al hospital de emergencia. Dijo haber tenido contacto con su colega, quien le habría mencionado que está en espera de que le pongan una sonda gástrica.

“Hemos escuchado su testimonio desde que fue operado de un ganglio y de la lengua; le recortaron un ganglio para poder atacar ese cáncer. En Semana Santa vimos cómo lo daban de alta y pudo tocar la campana, que anuncia que una persona tratada por cáncer ha superado esa etapa. Ayer nos contactó y me dice: ‘Te cuento que estoy hospitalizado, otra vez, ahora por una pérdida de defensas, para que me coloquen una sonda gástrica’”. Manuel Feregrino

Manuel señaló que, si bien Humerto continúa en tratamiento, lo trasladaron al área de cuidados paliativos para ayudarlo con el dolor que siente, resaltando que su salud ha mermado.

“Lo que estamos viendo es que está en un área de la entrada de cuidados de dolor, son cuidados paliativos, a lo que se está sometiendo Humberto Padgett. Vemos a un Humberto delgado, ha perdido mucho peso. En otra de las imágenes nos recuerda que su peso habitual de 86 kilos no lo tiene. Ha sido sometido a un procedimiento muy fuerte, un desgaste físico muy fuerte, pero está luchando por su vida”, indicó.

Te recomendamos: Ciro Gómez Leyva relata el atentado que sufrió y explica por qué tiene camioneta blindada

¿Qué dijo Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva, sobre su estado de salud actual?

A través de redes sociales, Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva, compartió más detalles sobre su estado de salud actual. Mencionó que fue hospitalizado para prevenir una infección, ya que, en unos estudios recientes, detectaron que sus defensas estaban bajas.

“Ahora estoy internado porque en un laboratorio para hacer un procedimiento más o menos rutinario me apareció un dato sobre un descenso de leucocitos y de neutrófilos, otros valores elevados, indicando una infección”, manifestó.

Y añadió: “Me hospitalizaron primero para controlar esta situación y, segundo, para que pueda alimentarme a través de una sonda gástrica que me van a invocar esta semana con el propósito de alimentarme directamente al estómago; va a salir básicamente un tubo de la barriga y ahí saldría licuado de pizza de carnitas y esas son las cosas”.

Señaló que una de las causas de muerte en los pacientes con cáncer de lengua es precisamente la infección, por lo que ahora está enfocado en salir de esta situación y seguir con su tratamiento contra el cáncer.

Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva / Redes sociales

¿Quién es Humberto Padgett, colaborador del periodista Ciro Gómez Leyva?

Humberto Padgett es un escritor y periodista que colaboró por muchos años con Ciro Gómez Leyva. Tiene 56 años y, a lo largo de los años, ha hecho investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y los derechos humanos.

Ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales por su trabajo. En varias ocasiones, se ha hecho tendencia por compartir las agresiones que ha recibido por realizar su labor periodística. Incluso, una vez llegó a ser arrestado.

Hace más de un año, dio a conocer que tenía cáncer de lengua. Dicha enfermedad se ha complicado en los últimos meses, teniendo que ser hospitalizado en cuatro ocasiones. Pese a todo, Humberto se ha mostrado optimista en su recuperación y aseguró que pondrá todo su empeño en mejorar.

Mira: Fallece Verónica Toussaint a los 48 años tras una fuerte batalla contra el cáncer