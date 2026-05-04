Aries del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Te sentirás espiritual. Le pedirás a Dios o al universo que te envíe señales claras del rumbo que debes seguir. Sube las antenas, porque está llegando toda la información que necesitas. Quizá será a través de un libro, una conversación o una palabra que escuches. Si te sentiste incomprendido, pronto encontrarás el grupo, el equipo humano y los amigos cercanos que serán tu espejo fiel. Tendrás que reducir tus grandes proyectos, para que tomen la dimensión adecuada para tu circunstancia.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Traías los sentimientos a flor de piel, procesando tantos eventos que sucedieron hace poco que te sacaron de tu centro de control. Perdonar y perdonarte está siendo muy sanador. Seguramente estás haciendo oración y meditación para lograrlo. Quieres viajar, volar, ensanchar tus horizontes, y compartir aventuras y vivencias con tu familia y las personas a las que amas. Aún hay que deshacerse de algunos miedos profundos. ¡Atrévete a ir más allá de tus límites y pequeño círculo!

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Tauro, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

La entrada de Urano a tu signo por los próximos 7 años te trae gran abundancia, apertura, nuevos comienzos y alta tecnología, para mejorar tu trabajo y creatividad. Puede haber cambio de ciudad o país. Será por tu más alto bien. Mejorará tu economía y estilo de vida. No cuentes tus planes ni de dónde proviene tu dinero o proyectos. Despertarás muchas envidias. Necesitas mayor inteligencia emocional para relacionarte con los demás.

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Géminis, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Llegas a acuerdos favorables con personas enfrentadas, juicios legales, nudos y problemas en asuntos cotidianos, bancos, pensiones y seguros médicos. Aléjate de chismes e intrigas. Mantén tu vibración en alto. Evita atiborrarte de información alarmista que te infunde miedo e inseguridad. Estás a punto de entrar en una etapa muy beneficiosa y expansiva, así que no te metas el pie. Cuida tu salud. Chécate con el médico al menor síntoma y mejora tu nutrición.

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Cáncer, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Han sido tanto los golpes profesionales y promesas no cumplidas, obstáculos que escapaban a tu mano por criterios y éticas poco rigurosas, que estabas decepcionado. Decidirás crear tus propios proyectos sin depender tanto de otros. Tienes muchos talentos, amistades, conocidos y colegas que te seguirán sin dudarlo. Las asesorías, la organización, la diplomacia y los protocolos son lo tuyo. Con eso puedes construir una nueva base económica laboral.

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Leo, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Urano y Venus vuelven a abrir tu corazón al amor y al romance, sin tanto juicio, recelo, escepticismo, desconfianza y rigidez. Te das permiso de volver a amar, sentir, equivocarte. Tu ser se vuelve hermoso, receptivo y empático. Mejora tu humor y carácter. Llega un amor maravilloso y confiable.Te abres como flor exquisita, para vivir la mejor versión de ti mismo. Tu familia también entra en un buen momento de avance y recuperación. Hay viajes interesantes y nuevos amigos.

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Virgo, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Sentirás que tienes que recuperar el tiempo perdido, ahora que tu salud está mejorando y tus capacidades mentales están claras y creativas. Recordarás tu infancia. Dignificarás tu árbol genealógico, agradeciendo el canal por el que llegaste al planeta, pidiendo por su evolución y por la tuya, lo que traerá grandes bendiciones y avance para ambos. Querrás reconectarte con el mundo, soltar el aislamiento y vivir tu grandeza original. Enfócate en brillar en el presente.

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Libra, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Hay viajes de placer o trabajo, con gran movimiento y expansión laboral económica. Algunos de tus colaboradores pueden caer en la pereza y falta de motivación. Tendrás que guiarlos con voz de mando, pero al mismo tiempo con temple, humor y psicología, por el bien del proyecto en cuestión. Estás cerrando y abriendo una nueva etapa. Estás cambiando de edad, prioridades y deseos. Buscarás pasártela lo mejor posible, recobrar amistades y vivir al tope.

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Sagitario del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Se te abren los caminos de expansión y oportunidades. Todo esto está sucediendo porque te abriste a recibir, delegar y sostener en alto tu vibración. Algunos han querido bajar tu vibración o enviarte energía de envidia, pero tus maestros espirituales protectores crearon una burbuja de luz impenetrable donde te encuentras. Aún tienes que trabajar el estrés, para no mermar tu salud y reducir tus ansias. Aprende a respirar y medita diariamente.

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Sagitario, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

La nueva energía entrante en el planeta te ha traído malestares en huesos y espalda. Medita y relájate, sin resistencias mentales, para poder asimilar esta frecuencia. A partir de ahora recibirás muy buenas noticias respecto a tu salud por parte de tus doctores. Urano te trae una nueva perspectiva. Sueltas el peso innecesario. Te abres a escuchar a los demás sin defenderte. Se te ocurrirán ideas laborales económicas excelentes que requieran menos esfuerzo.

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Acuario del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Te has sentido incomprendido por ciertos grupos o familia, y alejado de ellos. Mayo llega a liberarte de esa sensación, ya que te perdonarás a ti mismo y a los demás. Te liberas y entras en una nueva versión de ti mismo, más libre y empático, para no levantar remolinos por donde caminas. Meditar y escuchar a los demás con compasión ayudará. Tus esfuerzos serán recompensados. Todo lo relacionado con trámites, asuntos legales y contratos estará a tu favor.

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Acuario, horóscopo semanal del 4 al 10 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 4 al 10 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

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Todo empieza a mejorar en tu vida. Has desatado los nudos que te impedían avanzar. Tu mente está menos aprensiva. Los miedos disminuyen y tu energía creativa sube. Se llena tu vacío, porque has encontrado tu espiritualidad y conexión interna. Te atreverás a una nueva aventura laboral quizá distinta a lo acostumbrado. Será todo un acierto. Te atreves a soltar “tu personaje”, para encarnar una nueva personalidad, fresca, humorística, sabia y audaz. iTe va a encantar!

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