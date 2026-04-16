Periodista deportivo y exintegrante de TUDN y Fox Sports revela batalla con el cáncer: “Me retiraron tumores”

Hace poco el actor de Corona de lágrimas, Mauricio García Muela, reveló que fue diagnosticado con cáncer testicular, y tras los primeros tratamientos, mostró su cambio físico ante la enfermedad.

Ahora, un querido y reconocido periodista deportivo mexicano, parte de Fox Sports, ESPN y TUDN, anunció este jueves 16 de abril que, durante un año, ha estado en una batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado. Miles de fans y seguidores le dedicaron palabras en redes sociales. Te contamos de quién se trata.

El narrador de TUDN, Emilio Fernando Alonso, recibió muestras de apoyo por parte de colegas y aficionados del futbol mexicano. / x

¿Qué periodista deportivo, ex de TUDN y Fox Sports, anunció batalla contra el cáncer?

Fernando Schwartz, una figura importante del periodismo deportivo mexicano, sorprendió al compartir, por primera vez, detalles sobre una etapa personal que decidió mantener en silencio durante más de un año: su lucha contra el cáncer.

A través de redes sociales, el excomentarista de TUDN habló abiertamente sobre el diagnóstico, el tratamiento y la importancia de la detección oportuna.

Recordado por entrevistar a grandes figuras del ámbito deportivo como: Pelé, Maradona, Muhammad Ali y otros grandes exponentes, también contó algunos detalles de la enfermedad. ¿Qué fue lo que dijo?

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Fernando Schwartz / Fox Sports

¿Qué tipo de cáncer padece el periodista deportivo mexicano Fernando Schwartz?

En el mismo mensaje en el que Fernando Schwartz revelaba su problema de salud, contó que hace aproximadamente un año enfrentó al cáncer de piel.

Sin entrar en detalles médicos extensos, el comunicador explicó que fue sometido a un procedimiento para retirar tumores cancerosos en la piel, una situación que decidió vivir en privado:

Hace un año enfrenté un tema serio de salud: me retiraron tumores cancerosos de piel. Lo viví en silencio, concentrado en salir adelante. Fernando Schwartz

El periodista también compartió que una de las razones principales para hacer pública su experiencia fue crear conciencia sobre la importancia de revisarse a tiempo. “ Vale la pena recordarlo: revisarse a tiempo puede cambiar todo ”, finalizó, agradeciendo también a sus médicos, asegurando que hoy está sano.

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Hace un año enfrenté un tema serio de salud: me retiraron tumores cancerosos de piel.

Lo viví en silencio, concentrado en salir adelante.



Hoy lo comparto porque vale la pena recordarlo: revisarse a tiempo puede cambiar todo.



Gracias a la vida por seguir en el camino.



Gracias a… pic.twitter.com/N7D5QPZ1O7 — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 16, 2026

¿Cuál es la trayectoria del periodista deportivo mexicano Fernando Schwartz?

Fernando Schwartz es considerado uno de los comentaristas deportivos más experimentados del país. A muy temprana edad comenzó su trayectoria, pues a los 14 años debutó como comentarista en la XEQ, y a los 17 años se integró a Televisa, participando en el noticiario 24 Horas junto a figuras como Jacobo Zabludovsky.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, ha trabajado en importantes cadenas como:



Univision,

Telemundo,

ESPN y

Fox Sports.

Además, ha cubierto 10 Copas del Mundo y 11 Juegos Olímpicos.

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