Horóscopo de hoy 1 de junio de 2026 y de toda la semana, ¡todos los signos!

Seguimos con la época de Géminis. Las personas con este signo adaptan rápidamente a nuevas situaciones con gran capacidad de cambio. Se sienten atraídos por el aprendizaje constante y la búsqueda de conocimientos. Son comunicativos y extrovertidos. Adoran interactuar con los demás y compartir sus ideas. Excelentes conversadores, lo que los hace muy populares en su círculo social.

Aries hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Estás dándole un giro a tu vida, con tantos planetas transpersonales cruzando por tu signo. Actualizarás tus conocimientos para captar el mayor número de clientes y mantenerte vigente en tu labor. Tiendes a la internacionalización. Te atreverás a cruzar océanos y horizontes para expandirte. Tu forma de hacer negocios se está transformando. Logras éxito y permanencia. Tu fe en Dios-diosa se incrementa. Dejarás a muchas personas y situaciones atrás, por tu alto bien.

Aries, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Tauro hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Sabes que tienes que mantener tu frecuencia y energía en alto para lograr el avance que deseas, los viajes que quieres manifestar y los logros creativos laborales y económicos que precisas en este momento de tu vida. Hay que salir urgentemente de las rutinas repetitivas de tu vida cotidiana. Puede que estés perdiendo mucho tiempo en una especie de “limbo”. Concéntrate, decide, rompe condicionamientos y actúa. Empieza con pequeñas cosas cada día.

Tauro, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Géminis hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Avanzas en esos trámites y papeleos enlos que has estado ocupado. Urano ya se ha instalado en tu signo. ¡Prepárate para la franca expansión, abundancia y productividad! Dejarás mucho atrás con desapego. No respondas ni reacciones a las afrentas. Reconoce que es el espejo de quien las provoca. Libérate y no caigas en provocaciones. La meditación será tu gran herramienta, para no repetir patrones de comportamiento y avanzar hacia la mejor versión de ti mismo.

Géminis, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Cáncer hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Está llegando el cuerno de la abundancia para ti. Se abren grandes oportunidades laborales. Se ensanchan tus horizontes, tu forma de hacer negocios y tus conocimientos tecnológicos, con reconocimiento y popularidad recobrada. En los próximos días se te aclarará si tus socios o equipo laboral son los idóneos para tu crecimiento y éxito profesional. ¡Sube las antenas para recibir las señales! Reconectas con tu grandeza. Borras traumas y heridas muy añejas.

Cáncer, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Leo hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

No valen la pena las aclaraciones ni justificaciones en este momento. No esperes que esas personas acepten sus errores. Piensa como cabeza de proyecto, como pastor de rebaño, como coordinador de todo un grupo, para pasar por alto las nimiedades, egos y procesos burocráticos típicos de tu labor. Si tuviste años de mala racha y escasez, ten la certeza de que ahora hay logros, éxito y hasta privilegios. Eres capaz de subir tu vibración y sostenerla para cocinar tus milagros.

Leo, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Virgo hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Recibes buenas noticias de tus médicos. Recuperas tu salud y vitalidad. Saliste del aislamiento interno y vuelves al bullicio del mundo. Reconoce que no era pereza, sino depresión disfrazada por falta de estímulos. Atrévete a entrar en tu espiritualidad. Suelta la rigidez mental de solo creer en lo que ves y tocas. ¡Ábrete a la inmensidad de tu ser inmortal! Retoma las ganas del avance profesional, estudios y especializaciones. Salte de los patrones repetitivos y tóxicos.

Virgo, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Libra hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Entras en un estado de bienestar y esperanzas renovadas. Una gran cantidad de energía luminosa de protección divina está entrando a tu vida, y mejora y expande tus horizontes y posibilidades. Resuelves asuntos cotidianos que te tenían preocupado, para poder entregarte a tu creatividad y arte. Dejas de contradecir a todos con toda empatía, misericordia y amor incondicional. Te entregas a la experiencia de vivir plenamente.

Libra, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Escorpión hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Tu mente está concentrada en tu labor, con magníficos resultados económicos. Entras en una etapa de descanso, porque ya entregaste el proyecto en cuestión, brincando todos los inconvenientes. Tranquilo, tu éxito y vigencia productiva todavía están en su punto más alto. Así será por varios años, aunque a tu alrededor todo esté de cabeza. Tu pareja te pedirá disculpas, aunque sabes que no cambiará, pero le amas y le tendrás paciencia.

Escorpión, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Sagitario hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

La dieta mental, energética y nutricional se imponen. Suelta el celular. Aléjate de la TV. Olvídate de noticias desastrosas que te infunden miedos e inseguridades, porque estás en etapa de desintoxicación completa. Urge más disciplina en tu alimentación, para que la actualización de todo tu sistema pueda reiniciarse saludablemente. No te faltará el dinero y los recursos. Tranquilízate. Permite que tu familia solucione sus problemas por sí misma.

Sagitario, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Capricornio hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Tienes ganas de vivir y de gozar a tus amores y amigos. Recobras la paciencia, sin prisa interna. Dejarás a un lado los problemas para sacarle jugo a la vida y retomar tus pasiones, todo eso que te da placer y te hace feliz. Sales del bucle de enfermedad o bloqueo que impedía tu avance. Fluyes con la nueva energía, información y mensajes que la existencia te está ofreciendo. Mucho cuidado de con quién te asocias o documentos que firmes.

Capricornio, horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Acuario hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Entras en una etapa donde es necesario reconciliarte, soltar las rencillas y separaciones. Hazlo todo en buenos términos, con paz en el corazón para todos los involucrados. Has estado muy enojado, porque las cosas no han salido como esperabas, pero es una especie de “llamada de atención” del universo, para que sueltes cierto mecanismo y patrón de conducta aferrado. Cualquier trabajo es honroso y perfecto si te permite ser independiente y autosuficiente.

Horóscopo de hoy 1 al 7 de junio del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Piscis hoy 1 de junio del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Si logras entender que eres una chispa divina a imagen y semejanza de Dios-diosa, comprenderás tu grandeza. Unifícate con esa energía divina y deja que se derrame sobre tu cabeza toda la energía, soluciones, regalos y protección. Fluye y suelta el control, juicios y comparaciones. Estás en plena transformación y actualización de todas tus neuronas. ¡Permite el proceso! No caerás en desgracia ni te faltará dinero, techo y sustento. ¡Sube tu vibración!

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