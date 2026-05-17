Empezamos con la época de Géminis. Por ser signo de aire, es imaginativo y apasionado por la lectura e información. Disfruta de la buena plática, filosofar, preguntar, investigar y aprender. Tiene un gran número de amigos, aunque defiende su espacio y libertad. Líder por naturaleza. Su energía e inteligencia pueden intimidar. Adora viajar, tomar cursos y talleres, o impartirlos. Se toma en serio su educación. Es exigente con quienes trabaja.

Aries del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Te libraste de personas y situaciones complicadas. Compromisos que creíste que resultarían jugosos y perdurables, de pronto te mostraron el engaño o máscara. Todo te confirma que tú puedes triunfar solo, sin necesidad de depender de otros. Vales mucho, y los implicados no alcanzan a ver los alcances y posibilidades de lo que les propones. Muere tu antiguo ‘yo’, y nace en ti una nueva versión de ti mismo, en todo su esplendor. ¡Dejarás a muchos con la boca abierta!

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Aries, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Llegan cambios positivos a tu vida. Vences obstáculos y mejora tu economía. Trabaja la forma en la que te comunicas con los demás: Que sea clara, amorosa y empática. Fueron muchas las lecciones que has experimentado en años anteriores. Ahora enfócate en ser feliz, en incrementar tus horizontes con disciplina, voluntad y constancia. ¡Termina lo que empiezas! Llegan amigos inspiradores y honestos. Alguien, a quien decidiste ya no apoyar, se va a enojar y podría ponerte el pie.

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Tauro, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

La existencia te está mandando todas las señales y el mapa de vida que seguir, así que sube las antenas. Si has estado postergando tus objetivos y sueños, justo antes de tu cumpleaños saldrás de la confusión, distracción y miedos, para entrar de lleno en lo que se convertirá en uno de los ciclos más productivos y apasionantes de tu vida, por la presencia de Urano los próximos 7 años. Prepárate para las vacas gordas, nuevos amigos, viajes y más de un lugar de residencia.

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Géminis, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

¡Prepárate! Llega la ampliación de tu trabajo o negocio, contratos y la aprobación de proyectos, presupuestos o mejoras de puesto con reconocimientos. Estás pensando demasiado, y eso te cansa mentalmente. Suelta y fluye, porque el río de la vida te está llevando hacia puerto seguro con mayor abundancia. Si estás ansioso, te recomiendo que hagas algo de ejercicio, camina más y medita todas las noches. Todo lo relacionado con extranjeros y viajes tendrá éxito.

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Cáncer, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Seguramente te lanzarás a trabajar, a dar cursos, conferencias o asesorías, a través de tu computadora. Aunque tenías muchos prejuicios al respecto, le entrarás a la modernidad, porque los tiempos así lo requieren. Será un éxito. Ya te cansaste de tanta espera, por eso tomarás impulso y acción hacia delante, adecuándote a tu presente. Ya no esperarás a nadie, irás con paso firme por el bien de toda la gente que te importa. ¡Verás las cosas de una manera muy diferente!

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Leo, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te estás dando cuenta de que se te pasó la mano. Quizá fuiste tremendo o tuviste excesos de cualquier índole. Ahora toca suavizar, volver a creer, abrirte a los demás y ampliar tus círculos, fluir y permitir los cambios de planes, la improvisación y, sobre todo, más arte, cultura, filosofía y espiritualidad. Qué bueno que eres disciplinado, pero no te claves en las mismas rutinas, lugares y personas. Quieres dinero, pero no te estás esforzando tanto. ¡Ojo!

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Virgo, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

La segunda quincena de mayo trae revelaciones profundas de tus maestros espirituales. Sube las antenas para poder descifrar sus mensajes. Sabes que puedes hacer mejor las cosas, sin dejarlas para después, sin que te den flojera o pierdas interés por depresión y desánimo. La clave para este nuevo ciclo que inauguras es poner buena cara, ser amable, empático y cooperativo. Ábrete a los demás, al mundo, sin juicio. Solo dedícate a ser feliz.

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Libra, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Te sentirás muy a gusto con tu creatividad y con el resultado de tus proyectos y labor diaria. Aunque no contaste con el apoyo de todo tu equipo de trabajo, encontraste la forma de sacar el asunto adelante gracias a tu creatividad y experiencia. Seguramente tendrás que prescindir de algunos en lo sucesivo, por el bien de todos. Te darás unas semanas de descanso merecido antes de embarcarte en algo más. Querrás silencio y dormir todo lo posible.

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Sagitario del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Hay viajes a la vista. Darás el siguiente paso en esta nueva aventura de vida que estás inaugurando. No quieres soltarlo todo, pero tampoco te puedes repartir en mil pedazos. Algunas personas o los involucrados pueden infundirte dudas, y reclamar lealtades o responsabilidades que no te tocan. ¡Tómalo en cuenta! Decidirás crear tu propia familia de luz, constituida por amigos, tíos o sobrinos, pareja; esas personas que te hacen sentir “en casa”. Vences a enemigos ocultos.

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Sagitario, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Estarás muy activo. Se están desatorando los proyectos o trámites que habían tomado demasiado tiempo para echarse a andar. Hay viajes cortos y traslados, ya sea por trabajo o por razones de salud. Personas de poder te ayudarán a lograr tus propósitos, con mutuo beneficio. Te tomaste varias semanas de descanso merecido. Ahora entras en total acción. Recobra tu fe en la vida y en la fuente que algunos llaman Dios, para alinear tu mente.

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Capricornio, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Buscarás desintoxicarte, pasar menos tiempo en la pantalla de tu celular o TV, comer más verduras y frutas, agua con minerales, juzgar menos y aceptar tu presente con sabiduría, en lugar de luchar continuamente entre energías encontradas internas. Deja de recibir “consejos” que te están condicionando. Escucha la voz de tu corazón, que es el único que sabe exactamente lo que necesitas. Perdona a tus detractores, libérate y libéralos para poder avanzar.

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Acuario, horóscopo semanal del 18 al 24 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 18 al 24 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Trabajarás más a gusto con tu nuevo equipo laboral o socios. Toma en cuenta que es mejor llegar a acuerdos que querer siempre tener la razón. Tus ideas e inspiración están en su mejor momento. Atraerás abundancia y excelentes proyectos con tu creatividad. Como mínimo haz estiramientos y medita durante 30 minutos. Hará la diferencia. Te atreverás a inaugurar nuevos horizontes, ciudades, clientes y zonas laborales que antes ignorabas.

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