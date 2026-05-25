Empezamos con la época de Géminis. Les cuesta concentrarse en un solo objetivo. Les gusta hacer mil cosas a la vez. Les fascina leer, porque adoran la información. Su mente es brillante y rápida. Son muy sociables, alegres, simpáticos, ocurrentes, adorables e impredecibles. No les gusta estar desocupados. Siempre con prisa. Su sistema nervioso es delicado. Se dejan llevar fácilmente. No soportan los malos modales y la mala educación

Aries del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Te importa mucho llevarte bien con todos de forma diplomática, pero tuviste que sacar las garras para defender tu espacio vital, tu puesto de trabajo o tu idea original. ¡Hiciste muy bien! Las rupturas fueron necesarias para poder avanzar. Entraste en una buena racha de recuperación económica, que te servirá para ese viaje que añoras. Tu labor es muy apreciada por clientes y personas en general, lo que te dará ilusión renovada. Al fin te otorgan la cita con esa persona importante. Mejora tu salud.

Aries, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Tauro del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Ya terminaste de curar antiguas heridas que no te dejaban avanzar. Conviene reconciliarse con familiares y amigos, personas que habías dejado atrás por orgullo mal entendido. Sé más diplomático y sutil. Estás en plena restructuración de tu vida, ante una gran oportunidad de nuevos comienzos, ahora que sabes que fuiste tú mismo quien creó los retos y errores. Ten la certeza de que entras en una magnífica época de abundancia y diversión.

Tauro, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Géminis del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Sales de la niebla mental para volver a restructurar tu vida, aprender tecnología de punta y actualizarte en los temas que te apasionan, con excelentes resultados. En tu labor, quizá haya que realizar trámites engorrosos y tardados, pero lo resolverás si eres constante y tenaz. Regresa tu intuición amplificada, tu velocidad para resolver asuntos y tu chispa para convocar a otros, ya sea a través de las redes sociales, la mercadotecnia digital u otros medios. Recobras tu conexión divina y fe.

Géminis, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Cáncer del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Estás en plena recuperación de tu abundancia y éxito profesional. Al fin diste con la clave, con la llave, con el proyecto perfecto para el cual eres idóneo. ¡Felicidades! Vuelves a saborear el éxito y la copa llena de satisfacciones. Sube tu prestigio y cifras en el banco. Estarás enfocado en temas de negocios y dinero, mientras tu pareja o mejores amigos se preguntarán por qué ya no los ves o los llamas. Hay prioridades. Es lógico que estés enfocado en lo tuyo.

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Leo del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Estás ilusionado y sorprendido, porque tu actividad laboral al fin se está enderezando, después de varios años de sentir estancamiento. Tu economía estará protegida y asegurada, aunque haya que pagar deudas previas. La vida da un vuelco sorpresivo a tu favor ante tus ojos incrédulos pero agradecidos. Puede que tu pareja se muestre algo indiferente ante tus logros. Recuerda que cada cabeza es un mundo, así que no te lo tomes personal. Puedes mejorar tu salud y nutrición.

Leo, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Virgo del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Todo camina mejor con la familia. Avanzas hacia una mejor situación y nivel de vida. Sostienes la economía, aunque te agobian las deudas creadas, pero podrás pagarlas sin duda. Llega sobrecarga de trabajo por imprevistos. Mantén buena cara, de eso dependerá tu continuidad ahí. En el amor, si estás soltero, recuerda que primero tienes que imaginarte en tiempo presente ya disfrutando de esa relación ideal. Será entonces cuando puedas manifestarla. ¡Aprende metafísica avanzada!

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Libra del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Te sentirás muy a gusto en tu casa. Seguramente cambiaste algo de la decoración e hiciste arreglos y composturas. Nuevamente te sentirás valorado por tu trabajo, después de un largo periodo de anonimato total. Estás en el camino correcto para mejorar tu economía, aunque no esperes que suceda de un día para otro. Si aún estás en el ánimo de lograr una pareja, aparece alguien con un romance bonito y en paz. Si eres un espíritu libre, gozarás al máximo de tus espacios.

Libra, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Escorpión del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Hay irritabilidad por personas en tu ámbito laboral que te hacen perder el tiempo y la paciencia. Respira profundo. Sal a dar un paseo hasta calmarte, para no hacer más grande el problema. Baila, canta, ríe o grita a solas, para sacar esa energía negativa y transformarla en poder personal. Asimilarás nuevos conceptos y áreas laborales, sobre todo las administrativas, que te servirán para futuros negocios. Te rodearás de especialistas en los temas que te interesan.

Escorpión, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Sagitario del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Reconectas con tu intuición.Desaparece la niebla mental y la confusión, seguramente a través de meditaciones y sanaciones energéticas que estás realizando. La ansiedad y la prisa son tus peores enemigos, porque alteran tu sistema nervioso y salud. Estás entrando en una nueva personalidad y forma de vida que apenas estás asimilando. Por eso te has sentido “raro”. Te estás acoplando a una faceta desconocida. ¡Será afortunada y feliz! Recobras tu autoestima y valor propio.

Sagitario, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Capricornio del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

¡Ten cuidado con alguien que trabaja para ti y en quien confiabas, porque puede traicionarte y te costará caro! Puedes evitarlo, si abres los ojos ahora y reaccionas al primer síntoma. Mejora el ambiente familiar. Hay reconciliaciones y cercanía. Entras en etapa de mejoras económicas. Atraes nuevos clientes, si tienes negocio, o bien, subirás de nivel laboral, si eres asalariado. Si estás en pareja, mejora la relación con aceptación, alegrías y paz compartida.

Capricornio, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Acuario del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Con una buena dosis de humildad y aceptación, pondrás las cosas en claro con personas con quienes hay enfrentamientos, discusiones o situación legal. Llegarán a acuerdos que quizá no serán lo que deseabas, pero finalmente sabrás exactamente con lo que cuentas y podrás avanzar hacia nuevos rumbos. Toma las riendas de tu vida con valor y tenacidad, porque puedes hacer realidad ahora ese sueño laboral. ¡No lo postergues! No llegará nadie a salvarte. Solo tú puedes hacerlo.

Acuario, horóscopo semanal del 25 al 31 de mayo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

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Piscis del del 25 al 31 de mayo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Si las cosas están tardando más de lo que esperas, toma en cuenta que no solo te está sucediendo a ti. Todo trámite, proyecto o emprendimiento ha tomado más tiempo de lo calculado, pero eso no significa que no sucederá, así que ¡ánimo! Solo falta el último tramo, que no será fácil, pero sí muy productivo. Ganas libertad y tiempo de calidad para ti. Disfrútalo al máximo. Date todos los placeres y satisfacciones que puedas. La proteína vegetal te dará la energía que precisas.

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