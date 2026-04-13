Myrka Dellanos reaparece tras enfrentar el cáncer y preocupa a sus seguidores: “Me sentí débil"| VIDEO

Myrka Dellanos reapareció en redes sociales, luego de dar a conocer que fue diagnosticada con cáncer, ¿qué dijo la famosa conductora sobre su enfermedad? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Rafael Inclán revela si se iría a vivir a La casa del actor: ¿Ya piensa en el retiro tras una larga trayectoria?

Myrka Dellanos se sometió a una cirugía de emergencia tras ser diagnosticada con cáncer. / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Myrka Dellanos?

A mediados de marzo, Myrka Dellanos dio a conocer en sus redes sociales que tenía cáncer de piel que, según Mayo Clinic, surge cuando hay un aumento de las células en la piel que pueden invadir los tejidos sanos del cuerpo y desplazarse a otras extremidades.

A la presentadora, la enfermedad se le infiltró en la zona de la oreja y el oído, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de manera urgente. Además, explicó que en el procedimiento se le retiró por completo la lesión que fue causada por el cáncer y le realizaron un injerto de piel para reconstruir el área afectada.

“Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar”, dijo Myrka Dellanos.

No te pierdas: Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque en su primer aniversario luctuoso con emotivo mensaje

Myrka Dellanos, periodista y conductora, revela diagnóstico de cáncer y cirugía. / Redes sociales

¿Qué dijo Myrka Dellanos tras diagnóstico de cáncer?

Myrka Dellanos regresó al gimnasio, luego de la operación a la que se sometió por el cáncer de piel, sin embargo, destacó que se encuentra débil por los problemas de salud que la aquejan desde hace meses,

“Regresé al gimnasio, estoy feliz, me siento orgullosa porque me sentía un poco débil, sentía que lo necesitaba para mi sistema inmune que ha estado un poquito afectado en los últimos meses por tantos problemitas de salud , pero ya estoy comenzando de nuevo”, dijo la conductora a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Además, reiteró que “aunque hoy me sentí débil cuando fui al gimnasio, no era lo que yo esperaba, no estaba igual de fuerte que hace seis meses atrás, Dios me recordó que está haciendo algo nuevo y que muchas veces lo nuevo incluso va a a ser mejor que el pasado”.

No te pierdas: Joan Sebastian: Reviven sus palabras al saber que perdió a su hijo Juan y “quedó hecho pedazos”

Myrka Dellanos reaparece tras enfrentar enfermedad. / Redes sociales

¿Quién es Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos es una presentadora de televisión y radio, periodista y autora nacida el 27 de mayo de 1965 en La Habana, Cuba. Se graduó en 1986 de la Universidad de Miami con una licenciatura en Periodismo y comenzó a construir su carrera en medios de comunicación en Estados Unidos, enfocándose principalmente en el público hispano.

En 1992 tuvo una de sus primeras oportunidades de alcance masivo al integrarse como copresentadora del programa Primer Impacto, espacio en el que permaneció hasta 2004. Además, participó en eventos institucionales como anfitriona del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca y fue nombrada por el entonces presidente George W. Bush como integrante del Freedom Corps.

Tras su etapa en noticieros, Myrka Dellanos se involucró en actividades de servicio social y causas humanitarias, incluyendo apoyo a niños huérfanos y víctimas de abuso doméstico. En 2013 retomó su presencia en televisión con el programa En la mira en Estrella TV y también fue nombrada portavoz del movimiento “I Am Second”. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos y ha participado en proyectos editoriales como autora. En marzo de 2022 se integró como copresentadora del programa La mesa caliente en Telemundo, y en 2023 participó como jueza invitada en la edición 71 de Miss Universo.

No te pierdas: Carlos Said responde tras escándalo por fotos “impropias” con su bebé: ¿El actor se defiende?