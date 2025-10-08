Famosa conductora es despedida de La mesa caliente, ¡no lo vio venir! “Está en shock”

La periodista y conductora Myrka Dellanos habría sido despedida del programa “La mesa caliente”, uno de los programas de espectáculos de Telemundo. La información fue dada a conocer por la periodista Mandy Fridman en el programa de Javier Ceriani, quien reveló que Dellanos habría sido llamada a las oficinas de Recursos Humanos para ser notificada de su salida. ¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, conocida como “La muñeca brava”, Myrka Dellanos llegó a las instalaciones de Telemundo la mañana de este miércoles con la intención de grabar el programa como de costumbre. Sin embargo, al poco tiempo fue citada por el área de Recursos Humanos, donde se le informó que ya no formaría parte del show.

“Está confirmado, aunque todavía no lo hacen oficial. Ella llegó al edificio para hacer su show, pero la llamaron a Recursos Humanos y le dijeron: ‘Querida Myrka Dellanos, a partir de hoy no perteneces más al show’. La acompañaron a recoger sus cosas”, explicó Fridmann durante la transmisión.

La comunicadora añadió que Dellanos se mostró sorprendida y en estado de shock, ya que no esperaba la decisión ni había señales previas que indicaran su salida. La periodista llevaba tres años al frente de “La mesa caliente”.

¿Por qué despidieron a Myrka Dellanos de La mesa caliente de Telemundo?

La salida de Myrka Dellanos de “La mesa caliente” habría sido después de tener quejas en Recursos Humanos dentro de la televisora, según dijo Fridnmman a Ceriani.

“La gente que trabaja con ella me dice que está en shock, no lo esperaba ni se lo veía venir”, comentó Fridmann.

“Habría tenido varias quejas en Recursos Humanos, aunque no más que Verónica Bastos. Seguramente tiene que ver con un recorte, lo que sí te puedo confirmar es que no lo veía venir”, detalló.

Fridmann también adelantó que la ola de recortes continuará: “En noviembre vienen más despidos para Telemundo”.

¿Quién es Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos es una reconocida periodista, presentadora y escritora cubano-estadounidense con más de tres décadas de trayectoria en la televisión hispana. Nació el 27 de mayo de 1965 en Filadelfia, Pensilvania, y se graduó en periodismo en la Universidad de Miami.

Se hizo famosa en la década de los noventa como conductora de “Primer Impacto” en Univision, programa que la consolidó como una de las figuras más queridas del público latino en Estados Unidos.

Tras su salida de Univision, Dellanos trabajó como presentadora, escritora y conferencista, además de participar en causas sociales relacionadas con los derechos humanos y la comunidad latina.

En 2022, Myrka se integró a Telemundo para formar parte del panel de “La mesa caliente”, un programa de actualidad y entretenimiento que reúne a varias conductoras para debatir temas sociales, políticos y del espectáculo junto a las presentadoras Verónica Bastos, Giselle Blondet y Alix Aspe.

