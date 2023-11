Myrka Dellanos protagoniza zafarrancho durante su llegada a México con los reporteros

El pasado 19 de septiembre, Myrka Dellanos dio mucho de qué hablar al defender a Luis Miguel de las polémicas declaraciones de Aracely Arámbula en su momento, donde acusaba al cantante de ser “mal padre”.

Durante una emisión de La mesa caliente, Dellanos externó: “Siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado”. Ahora se tiene más información y como te lo contamos hace unos días, a TVNotas llegó evidencia de que Arámbula no ha recogido la millonaria pensión de sus hijos que el cantante depositó en el jugzgado y hasta sus abogados dejaron de representarla por incumplir lo que mandaba el juez.

Hoy, la presentadora, en compañía de Giselle Blondet, Verónica Bastos y Aylín Mujica, arribó a México para grabar un especial de Día de muertos para su programa. Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, la también presunta expareja de Luis Miguel fue abordada por los reporteros que le preguntaban sobre el cantante. Entre la confusión y el revuelo, Dellanos protagonizó un accidente.

Te recomendamos: Luis Miguel ya pagó pensión para sus hijos, pero Aracely Arámbula se ha negado a recibirla

En las imágenes del momento, se puede ver a la presentadora tratando de salir rápidamente entre empujones de los reporteros, mientras trataban de obtener algún comentario de ella.

“Tú sabes nuestro trabajo, Myrka. Sabes a lo que nos dedicamos. Tú te dedicas a esto. Tú también eres periodista ¿Qué te pasa? Ya hasta se cayó una reportera por tu culpa ¿Por qué reaccionas de esta manera? Danos unas palabras”, le reclamó uno de los periodistas.

Al ver la insistencia de los presentes, Myrka se limitó a decir: “Vengo aquí a hacer el programa. Feliz de estar aquí con ustedes, feliz de estar en México. Es que me están atropellando y golpearon a una amiga”.

Entre el revuelo y los empujones, la presentadora cayó al piso. Según algunos presentes, habría sido un intento por “controlar” la situación, pues aseguran que se dejó caer y después culpó a sus colegas de haberla tirado durante el chacaleo: “Ya me paré. En mi programa allí estaré”, expresó poco antes de salir corriendo hacia su camioneta.

En septiembre, Myrka Dellanos salió en defensa de Luis Miguel / Instagram: @lmxlm

Aylin Mujica la defiende

Poco antes de retirarse del lugar, Aylin Mujica dijo que entendía la ardua labor de la prensa, pero que simplemente su compañera no tenía nada que comentar.

“Yo le pedí que se parara, pero si no quiere pararse, no quiere hablar del tema, y se lo respeto. No me corresponde a mí hablar de ella. Estamos apuradísimas. Lo que pasa es que no tiene nada que decir”, puntualizó.

Te podría interesar: Video: Luis Miguel estaría al corriente de la pensión de sus hijos