Conductora de Telemundo pierde la peluca en plena transmisión EN VIVO y las redes explotan: VIDEO

Una famosa conductora de Telemundo sufrió un curioso momento en una reciente transmisión en vivo, luego de perder la peluca que portaba, en algo que tacharon internautas como algo “bochornoso” y “vergonzoso”. ¿De quién se trata?

Conductora pierde su peluca en plena transmisión en vivo / Pixabay

¿Quién es la conductora de Telemundo que perdió su peluca en plena transmisión?

La carismática presentadora dominicana, Chiky Bombom, volvió a conquistar las redes sociales tras protagonizar un inesperado momento durante una transmisión en vivo de En casa con Telemundo.

Apenas unas horas después de la transmisión, el video del incidente comenzó a acumular miles de reproducciones, comentarios y compartidos.

La propia conductora decidió sumarse a las bromas y publicó el clip en sus redes sociales acompañado de un mensaje que reflejó perfectamente su personalidad. Pero... ¿cómo fue el momento?

Te puede interesar: Mujer sufre aparatosa caída durante pleno programa de la TV mexicana en vivo, ¿Cómo se encuentra?: VIDEO

Chiky Bombom, conductora dominicana que sufrió caída en programa / People

¿Cómo fue el momento en el que Chiky Bombom perdió su peluca en vivo?

El incidente protagonizado por Chiky Bombom ocurrió mientras realizaba uno de sus segmentos habituales. En medio de su entusiasmo y energía, su peluca se desprendió inesperadamente, generando sorpresa tanto en el estudio como en la audiencia.

Sin embargo, lejos de mostrarse avergonzada, Chiky Bombom reaccionó con risa y humor, dejando de lado a los que creían que podría tratarse de un tema de “burlas":

No lo supero. Hoy sí lo di todo y hasta la peluca se fue volando. Solo yo supero a la Bombom. Chiky Bombo vía comentario

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y risas, calificando a la presentadora como alguien con una personalidad única:



“La mejor y original”,

“Pobre mi Chiky, tremendo madra..” y,

"¡Es una mujer con mucha originalidad!”

El clip ya supera las 10 mil reacciones, dentro de una comunidad en la que reúne a más de 3 millones de seguidores.

Lee: Integrante de Venga la alegría sufre grave caída y se va del programa, reportan, ¿cuál sería su estado de sal

¿Quien es Chiky Bombom y qué contenido hace?

Gracias al éxito que Chiky Bombom tiene internet, dio el salto a la televisión. En 2022 se integró a Telemundo como parte del programa Hoy día, para después participar en otros espacios de la cadena, como Top chef VIP.

Además de su trabajo en medios de comunicación, ha desarrollado proyectos empresariales relacionados con la moda, la belleza y el bienestar.

Actualmente, es considerada una de las creadoras de contenido y conductoras latinas más populares de la televisión y las redes sociales.

Tal vez te interese: Carlos Arenas sufrió terrible accidente en ‘Cuéntamelo ya!'; las conductoras rompen en llanto por lo sucedido