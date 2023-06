Chiky BomBom asegura que será “la voz del pueblo” en la tercera temporada de Ojos de Mujer

Chiky BomBom alcanzó la fama luego de que se hizo viral por cantar el inolvidable “Buenas, buenas”.

La cadena de televisión E! Entertainment, anunció el inicio de las grabaciones de la tercera temporada de Ojos de Mujer, la cual forma parte de una serie de producciones originales de NBCUniversal.

Talk show que cautivó a todo Latinoamérica y que prometió muchas emociones, opiniones sin censura y, sobre todo, empoderamiento femenino en esta nueva temporada.

Chiky BomBom asegura que buscará “empoderar y dar voz” a las mujeres. / Instagram: @chikybombomreal

Tal edición tendrá un incluido un debate, donde las conductoras hablarán sobre temas actuales con un enfoque femenino. Además, contarán con la presencia de diversas voces invitadas.

Las conductoras estelares serán: Érika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez y Chiky BomBom, quien nos platicó en exclusiva para TVNotas, cómo será su participación en esta nueva temporada.

“Yo aporto de todo en este show y absolutamente todo lo que es Ojos de mujer, soy yo. Es un programa preparado y dedicado a todas las mujeres de Latinoamérica y del mundo, para empoderarlas y darles la oportunidad de que entiendan y tengan el valor de desahogarse… Su voz tiene peso y será escuchada… Yo soy la voz del pueblo”, reveló la conductora.

Érika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez y Chiky BomBom, serán parte de la nueva temporada de Ojos de Mujer. / Instagram: @chikybombomreal

Asimismo, la famosa expresó su sentir al ver que su carrera ha crecido, así como todo el amor que ha recibido por parte de su público.

“Nunca me lo imaginé, pero creo que he ido sembrando positivismo, empoderamiento y he ido cambiando vidas. Sin duda, he recibido mucho amor de la familia cibernética y estoy muy agradecida”.

Chiky BomBom está totalmente agradecida con el cariño del público. / Instagram: @chikybombomreal

Finalmente, Chiky BomBom comentó que trabaja para ser feliz y esto le gusta transmitirlo a todos sus seguidores en redes, así como de la televisión.

“A mí me pagan por ser feliz, entonces yo trabajo para ser feliz y transmitir eso. Obvio no es fácil, porque no existe ningún ser humano que sea feliz permanentemente, pero se logra”, concluyó.