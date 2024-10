Conductora de ‘Hoy día’ recuerda los terribles momentos que vivió en depresión: “Es un vacío”

Chiky bombóm, cuyo nombre real es Lissette Eduardo, es una influencer, comediante y presentadora dominicana de ‘Hoy día’ que alcanzó la fama por su contagiosa energía y frases motivacionales en redes sociales. Se hizo conocida gracias a su popular video en el que dice ‘¡Buenas, buenas!’, que se volvió viral por su estilo único y lleno de humor.

Chiky utiliza sus plataformas para transmitir mensajes positivos y empoderadores, en especial, dirigidos a las mujeres, con temas relacionados con la confianza en uno mismo y el amor propio. Sin embargo, para ella no ha sido todo miel sobre hojuelas. Confesó hace un par de años que padeció de depresión.

Chiky bombón recuerda cuando padeció de depresión

En una plática con Carlos Adyan, la creadora de contenido habló acerca de cómo luchó para poder pertenecer a la industria de la televisión. Aseguró que ella siempre deseó ser conocida en el medio. Sin embargo, no todo fue fácil en su vida.

La dominicana comentó que tuvo problemas con su salud mental y nadie le creía, pues siempre aparentó estar “bien”.

“Mis depresiones, déjenme decirles… Mi depresión es hormonal, un químico que tengo. Yo puedo estar en mi mejor momento y es un vacío… Yo ya aprendí a vivir con esto… Llevo años luchando con esto, yo aprendí a pelear. Yo aprendí a correr y a buscar ayuda, porque yo no podía”. Chiky Bombom

“El cuerpo te habla y tenemos que aprender a escuchar… Yo buscaba cosas para llenar un vacío. La música me sacó a mí de todo, de ahí salió el ‘buenas, buenas’, también”, añadió.

La presentadora de ‘Hoy día’ aseguró que tuvo que dejar los medicamentos que le recetaban para la depresión, dado que sintió que no le ayudaban. Entonces, comenzó a ir a terapia y ayudarse con la música y el trabajo.

Chiky bombón se operó para sentirse bien consigo misma

La influencer también detalló que hubo momentos en los que no la pasó nada bien con su físico. Aunque las personas le decían que su sobrepeso era lo que la “identificaba”, ella no se sentía bien consigo misma por las complicaciones de salud que podría tener por su condición física.

Por esta razón, tomó la decisión de hacerse una liposucción y así lograr cambiar su aspecto físico. Chiky reveló que no quiso decirle a nadie de su intervención. Sin embargo, es algo con lo que se siente totalmente satisfecha hoy en día.

“Yo me acepté con todo y mi gordura, pero como me he descuidado, engordé como el doble… Me miro en el espejo un diciembre del 2021(Y no me acepté)… Nunca se me va a olvidar… La gordura es parte de la muerte, si no te cuidas… Qué me importa a mí el dinero, si voy a estar muriéndome en vida por la gordura. Dije: ’No’.”

“No le dije a nadie, tomé la decisión un viernes y el lunes yo ya estaba en una camilla… Me corté el 80% del estómago… Yo tenía fe… Yo le perdí permiso a Dios. Yo no me sentía bien. Ya, me operé”, agregó.

¿Chiky bombom tiene pareja?

Al momento, Lissete está soltera. Sin embargo, dejó claro en la misma plática que está abierta al amor y que todos los hombres son sus crush.

Pese a que la conductora es muy mesurada en cuanto a dar a conocer su vida privada, se sabe que tiene un hijo. Incluso, en sus redes sociales, siempre destaca su papel como madre como uno de los más importantes en su vida.



