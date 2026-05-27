Conductora de Cuéntamelo ya! sorprende al anunciar su debut como actriz: ¡Así luce tras radical cambio físico!

Una querida conductora del programa Cuéntamelo ya! dio un sorprendente anuncio. La comunicadora dará un nuevo paso dentro de la televisión y hará su gran debut como actriz de telenovelas próximamente. Te contamos de quién se trata.

Conductora de Cuéntamelo ya! tendrá debut en nueva telenovela: ¿Cuál será su papel? / IG: @cuentameloyaof

¿Quién es la conductora de Cuéntamelo ya! que hará su debut como actriz?

La protagonista de esta noticia es Carmen Muñoz, conductora de Cuéntamelo ya!, quien trabajó en Televisa con Desnúdalos, reveló oficialmente su iniciación como actriz en una producción de la misma televisora.

Durante el programa, se mostraron imágenes del proceso de transformación al que se sometió la conductora para dar vida a “Rebecca”, personaje que interpretará en la nueva serie.

El cambio incluyó una larga melena rubia que dejó atrás el característico cabello corto que ha usado durante años. Pero... ¿a qué proyecto se integra la presentadora?

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Carmen Muñoz luce radical cambio físico / YT: Las estrellas

¿En qué serie hará su debut como actriz Carmen Muñoz y cómo fue su cambio físico?

La conductora Carmen Muñóz reveló que formará parte de la serie Cuando fui bonita, donde interpretará a una villana que la llevó a someterse a un drástico cambio de imagen, ya que hará el papel de una “madrastra”:

Voy a ser una madrastra, se llama ‘Rebecca’, es la madrastra de ‘Liz’, la mejor amiga de la protagonista, entonces está muy divertido, creo que va a ser algo lindo, pero también un reto. Carmen Muñóz

El nuevo aspecto de Carmen Muñoz generó múltiples reacciones, pues señalaron que luce prácticamente irreconocible con el cabello largo y rubio, y que su apariencia podría ser el de alguien más mayor: “ Te ves un poco más grande con el cabello así ”, le dijo un reportero de Cuéntamelo ya!.

Carmen agregó que este cambio al que se sometió fue un poco complicado, ya que estaba acostumbrada a su cabello más corto, pero todo es para poder llevar a cabo de la mejor manera su papel en la serie. ¿Sí se ve más grande?

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Carmen Muñoz y su cambio de look para su debut como actriz / YT: Las estrellas, IG: carmenmoriginal

¿En qué programas participó Carmen Muñoz?

Carmen Muñoz es una conductora y ahora actriz mexicana que ha participado en programas en vivo, así como en otros reconocidos proyectos de entretenimiento en televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en distintos proyectos televisivos, aunque se hizo conocida como conductora en TV Azteca, donde formó parte de exitosas producciones.

Uno de los programas que la lanzó a la fama fue Enamorándonos. Posteriormente, Carmen Muñoz continuó desarrollando su carrera en distintos espacios televisivos hasta incorporarse a TelevisaUnivision, donde se integró al elenco de Cuéntamelo ya!.

Actualmente, Carmen Muñoz está casada con Juan Ángel Esparza, con quien llevaba, hasta antes de su boda, 15 años juntos.

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