Carmen Muñoz se defiende tras las críticas a su vestido en la iglesia: “No falté al respeto”

“No le falté el respeto a Dios ni a la Virgen de Guadalupe, de quien soy fiel creyente”, dijo Carmen Muñoz a TVNotas en entrevista al preguntarle por el vestido con el que fue a una ceremonia religiosa con su pareja.

Hace poco más de una semana Carmen Muñoz dio a conocer que hizo una ceremonia religiosa por 20 años de relación con el actor Juan Ángel Esparza y mostró una serie de imágenes por las que fue duramente criticada por su vestido de novia.

La conductora llegó al altar con el padre de su hija. / TVNotas

Entre las críticas se señalaba que el vestido estaba muy destapado para usarlo en una iglesia, por lo que era una falta de respeto. Que el atuendo era muy vulgar y que era horrible.

Platicamos con la conductora, quien nos dijo: “Estamos en 2024. Hay que cambiar la forma de ver un vestido así. Respeto los gustos de cada persona, pero quise hacer algo divertido, diferente, que me identificara a mí, con mi estilo. Con quien soy. A mí me pareció precioso”.

Sobre las condenas de falta de respeto, fue contundente:

“No le falté el respeto a Dios ni a la Virgen de Guadalupe, de quien soy fiel creyente. Simplemente fue un gusto y un acto de amor entre mi esposo y yo”. Descartó ofrecer una disculpa a la gente que se sintió ofendida. “No tengo por qué”.

Señaló que no se esperaba la controversia que se armó pero que no le dolió:

“No me lo tomé personal ni me clavé. Eso hace que no te sientas mal sino que fluyas. Le contesté a algunos pero sólo les mandé bendiciones. Entiendo que las redes sociales son un medio que mucha gente usa para sacar lo que lleva dentro. Yo siempre he respetado al público. Pido lo mismo de la otra parte. Que me respeten”.

Finalizó diciendo: “Yo ni siquiera sentí el vestido sexy. Por eso me sorprendió la reacción de la gente. Tengo un equipo de styling (estilo). Ellos lo consiguieron y me encantó”.

