Carmen Muñoz hace su debut en la obra ‘Los monólogos de la vagina’ ¡Y su esposo e hija la apadrinan!

Carmen Muñoz debutó en la obra de teatro y fue una noche muy especial, pues también era su aniversario con el actor Juan Ángel Esparza

La noche del jueves 22 de junio, Carmen Muñoz debutó en la puesta en escena, Los monólogos de la vagina, en la que alzó la voz y se la dio a muchas mujeres que sufren, lloran, gozan y están más vivas que nunca.

Nerviosa, pero al mismo tiempo entusiasmada, la también conductora se mostró muy emocionada por haber llegado a la tan ansiada noche de estreno: “Cuando me invitan, fue algo impresionante, porque jamás pensé que me voltearían a ver para esto. El estar ensayando los textos, y ver tantas historias, obvio te mueven cosas adentro, pero ya estar aquí al lado de estas grandes actrices, la verdad es que me siento privilegiada”.

Con un vestido negro y una sonrisa cautivadora, Carmen se mostró muy profesional en su participación en la puesta en escena. Aseguró que aprendió mucho de la primera actriz, Jacqueline Andere: “Es una persona tan noble, siempre tratando de ayudar y dar lo mejor. Me dio muchos consejos, pero con solo verla, se me caía la baba”.

Para esta noche tan especial, qué mejor que tener de padrinos a su esposo, el actor Juan Ángel Esparza, y a su hija, Cosette, quienes subieron al escenario para felicitarla y apoyarla: “Justamente hoy cumplimos 19 años de estar juntos. Es una noche mágica; es una noche especial que compartimos en familia”.

Carmen Muñoz en la obra de teatro Los monólogos de la vagina con Jacqueline Andere y Elba Jiménez / TV Notas

A Carmen Muñoz la vemos en el panel de conductoras del programa Cuéntamelo ya!, además de estar en la emisión sabatina como titular al lado de Ximena Córdoba y Paul Stanley.

Con su incursión, Carmen se convierte en la actriz número 140 de nuestro país en esta obra de teatro.