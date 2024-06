Critican a Carmen Muñoz por el vestido de novia que usó en su boda con Juan Ángel Esparza

El pasado miércoles 19 de junio, la conductora Carmen Muñoz y el actor Juan Ángel Esparza se dieron el ‘sí, acepto’ frente al altar, tras 20 años de vivir en unión libre y una hija en común.

TVNotas te contó que la feliz pareja contrajo matrimonio en una catedral de la CDMX. La ceremonia se realizó de manera privada y con muy pocos invitados, pues las celebridades querían que el momento fuera solamente para la gente más cercana.

La guapa presentadora llegó al altar con un vestido en escote corazón y una falda corta. En tanto que el histrión vistió un smoking de color oscuro. Los novios sellaron su amor con un tierno beso y festejaron que pudieran casarse ante Dios.

Si bien el hecho fue celebrado por los fans de ambas celebridades, en redes sociales surgieron algunas críticas por el vestido que Carmen escogió para casarse.

La conductora llegó al altar con el padre de su hija. / TVNotas

¿Por qué el vestido de Carmen Muñoz es tan criticado?

La publicación que compartió Carmen Muñoz sobre su boda estuvo plagada de comentarios diversos. Si bien algunos felicitaron a la nueva pareja, otros afirmaron que el vestido escogido por la conductora no había sido el “adecuado” para una iglesia.

“No sé quiénes sean, pero yo no elegiría ese diseño para ir a la iglesia”, “Cómo somos capaces de entrar con esa vestimenta a la iglesia. Falta de raciocinio”, “Qué feas fotos subieron”, “Yo soló veo que solo entró a tomarse fotos a la iglesia, con ese vestido horrible”, señalaron algunos usuarios.

Hasta el momento, Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza no se han pronunciado ante las críticas. Sin embargo, en sus respectivos perfiles han dejado ver que están muy felices y enamorados.

La historia de amor entre Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza

Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza son una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana. La conductora y el actor se conocieron en 2004, cuando Carmen Muñoz se encontraba conduciendo ‘Nuestra casa’.

“Resulta que yo estaba en el programa y él, en alguna ocasión, al estarle cambiando a la tele, me vio, y le llamé la atención, pero yo lo había visto dos años y medio antes en ‘El tigre de Santa Julia’ y me había encantado. Entonces, yo le echaba ojitos y nunca me volteó a ver. Nunca me peló”, dijo Muñoz en su momento.

Tras un breve lapso de amistad, comenzaron una relación y en 2013 le dieron la bienvenida a su primera y, hasta el momento, única hija.

Sobre la razón por la que tardaron en casarse, la presentadora mencionó hace unos años que tanto ella como su pareja no lo consideraban una “prioridad”.

