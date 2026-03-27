Conductoras de Cuéntamelo, ya! interrumpen programa EN VIVO para confirmar una muerte: “Recibía cuidados paliativos”

El programa Cuéntamelo, ya! vivió un momento de esos que congelan el aire. En plena transmisión, las conductoras dejaron el espectáculo de lado para informar una noticia que sacudió a la música internacional: la muerte de un compositor histórico. Conmovida, Carmen Muñoz fue quien dio el anuncio que tomó por sorpresa a la audiencia, confirmando que el artista falleció mientras recibía cuidados paliativos.

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Cuéntamelo ya! de luto / Instagram

¿Qué pasó en Cuéntamelo, ya! y por qué el programa se vistió de luto?

La tarde del miércoles 25 de marzo, el ambiente en el programa Cuéntamelo, ya! cambió por completo. Lo que parecía una emisión habitual del programa de espectáculos tomó un giro inesperado cuando Carmen Muñoz, una de sus principales figuras, interrumpió el ritmo del programa para compartir una noticia devastadora.

El espacio se vistió de luto al confirmar la muerte del músico y compositor Chip Taylor, figura clave en la historia del rock y el pop mundial. El impacto no solo se sintió en el foro, sino también entre los televidentes que presenciaron el anuncio en tiempo real.

“Lamentablemente se dio a conocer que falleció a los 86 años Chip Taylor, legendario compositor del éxito ‘Wild Thing’ y tío de la actriz, Angelina Jolie” Carmen Muñoz

¿De qué murió Chip Taylor y qué se reveló sobre sus últimos días?

En la parte final del segmento, Carmen Muñoz compartió un dato que conmovió aún más a la audiencia, revelando cómo fueron los últimos momentos de vida del compositor.

La conductora explicó que Chip Taylor falleció la noche del lunes 23 de marzo, mientras recibía cuidados paliativos, lo que indica que atravesaba una etapa delicada de salud. La conductora cerró el mensaje enviando condolencias a sus seres queridos.

“Murió el lunes por la noche mientras recibía cuidados paliativos, desde aquí un abrazo y descanse en paz” Carmen Muñoz

¿Quién fue Chip Taylor y por qué su muerte sacude a la música internacional?

Chip Taylor, nacido como James Wesley Voight el 21 de marzo de 1940 en Nueva York, fue uno de los compositores más influyentes de su generación. Provenía de una familia profundamente ligada al espectáculo: era hermano del actor Jon Voight y, por ende, tío de Angelina Jolie.

Su nombre quedó marcado para siempre en la historia gracias a canciones que trascendieron décadas. Entre las más famosas está “Wild thing”, convertida en himno por The troggs y posteriormente inmortalizada por Jimi Hendrix. Otro de sus grandes clásicos fue “Angel of the morning”, popularizada por Merrilee Rush y reinterpretada por artistas como Juice Newton, Nina Simone, Olivia Newton-John y The Pretenders.

A lo largo de su carrera, Chip Taylor también escribió canciones para figuras como Willie Nelson, Barbara Lewis, Fats Domino y Bonnie Raitt, consolidándose como una mente creativa respetada dentro de la industria. Además, colaboró con Billy Vera en temas como “Make me belong to you” y “Papa come quick”.

Durante los años 70, se alejó temporalmente de la música para incursionar en el mundo de las apuestas profesionales, pero años más tarde regresó a los escenarios con una nueva etapa artística. En 2012, fundó Chip Taylor & the New Ukrainians, proyecto que reafirmó su vigencia como cantautor.