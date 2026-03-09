¿Cynthia Urías deja Cuéntamelo Ya!? Revela que regresa a la actuación con este personaje

La conductora Cynthia Urías, una de las caras más queridas del programa “Cuéntamelo Ya!”, sorprendió al revelar que volverá a la actuación. Aunque durante años ha conquistado al público con su estilo espontáneo en televisión, ahora se prepara para retomar una de sus primeras pasiones: actuar.

La presentadora formará parte de la cuarta temporada de una exitosa serie, donde dará vida a un nuevo personaje. Su participación ha generado curiosidad entre los fans, quienes se preguntan si esto significa que dejará el programa que la lanzó como conductora.

Freepik/redes sociales

¿Cuál es la serie con la que Cynthia Urías vuelve a la actuación?

Cynthia Urías regresará a la actuación con la cuarta temporada de “El príncipe del barrio”, comedia protagonizada por Ariel Miramontes, quien da vida al carismático Albertano. La producción, realizada por María Noguerón, se ha convertido en una de las series favoritas del público gracias a su humor y a los peculiares personajes que habitan el ficticio pueblo de Checaltepec.

En entrevista con Televisa Espectáculos, la conductora compartió su emoción por este nuevo reto profesional. Aseguró que volver a actuar representa algo muy distinto a lo que hace diariamente frente a las cámaras como presentadora.

“Estoy muy contenta, emocionada. Ha sido totalmente distinto a lo que yo hago todos los días, pero la verdad es que no se lo pierdan, los invito a que nos acompañen a Checaltepec”, comentó con entusiasmo.

En esta nueva temporada también se sumarán otros actores invitados, lo que promete mantener el tono divertido y las situaciones inesperadas que caracterizan a la serie.

Cynthia Urías regresará a la actuación ¿qué pasará con Cuéntamelo ya!? / Redes sociales

¿Qué personaje interpretará Cynthia Urías en El príncipe del barrio?

En la historia, Cynthia Urías interpretará a Lucía, conocida también como “Lucy”, un personaje que llegará a revolucionar la dinámica del pueblo y a convivir con Albertano y los demás habitantes de Checaltepec.

La conductora confesó que su primer día de grabación estuvo lleno de nervios, pues compartía escena con actores experimentados que ya dominan el estilo de la serie.

“No te creas, el primer día de llamado sí fue así de ‘Diosito’. Aquí todos son unos consagrados, saben perfecto su personaje. Yo iba entrando, tratando de agarrar el tono”, explicó entre risas.

Sin embargo, destacó que el elenco la recibió con mucho cariño y apoyo, lo que le permitió adaptarse rápidamente al ritmo de la producción. Además, reveló que ya había trabajado con varios de sus compañeros en proyectos anteriores, por lo que reencontrarse con ellos fue muy especial.

¿Cynthia Urías dejará Cuéntamelo Ya! para actuar en El príncipe del barrio?

La participación de Cynthia Urías en la serie despertó una pregunta entre los seguidores del programa “Cuéntamelo Ya!": ¿dejará la conducción para dedicarse de lleno a la actuación?

Por ahora, todo indica que no. La presentadora planea compaginar ambos proyectos y continuar en el programa de espectáculos que conduce desde hace varios años.

Urías recordó que, aunque la conducción le abrió muchas puertas, la actuación fue en realidad su primer amor. Incluso estudió esta disciplina y participó en proyectos como “Rebelde “antes de consolidarse en televisión como conductora.

A pesar de ello, la presentadora reconoce que encontró mayor estabilidad y oportunidades frente a las cámaras como conductora. Ahora, con este nuevo papel, busca reconectar con esa faceta artística que marcó el inicio de su carrera, pero seguirá presente en el programa “Cuéntamelo Ya!”

