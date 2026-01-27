Conductores de Cuéntamelo ya!, devastados, anuncian EN VIVO la muerte de querido actor: “Un gran ícono”

La televisión mexicana se vistió de luto en plena transmisión en vivo. Los conductores de Cuéntamelo ya! detuvieron el ritmo habitual del programa para dar una noticia que los dejó visiblemente afectados: la muerte de un reconocido actor de doblaje que marcó a varias generaciones. Entre gestos de tristeza y voces entrecortadas, el equipo del programa compartió detalles del fallecimiento y dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Muere actor de televisión / Redes sociales

¿Qué dijeron los conductores de Cuéntamelo ya! sobre la muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio?

La emisión de Cuéntamelo ya! se tornó seria a pocos minutos de haber comenzado. Cynthia Urías tomó la palabra para comunicar el deceso del actor de doblaje Gabriel Garzón, reconocido por dar voz al entrañable personaje Topo Gigio. Con evidente consternación, compartió la noticia que impactó tanto al foro como al público.

“Lamentablemente se dio a conocer el sensible fallecimiento de Gabriel Garzón a los 57 años, reconocido actor de doblaje que le dio vida a este entrañable personaje ‘Topo Gigio’ con más de tres décadas de trayectoria”, expresó al aire.

La conductora subrayó la huella emocional que dejó su trabajo en distintas generaciones, destacando que su interpretación trascendió pantallas y edades. En un mensaje final, que casi la lleva al llanto, añadió:

Cynthia Urías “Su voz nos marcó a muchas generaciones, que hoy nos despedimos con mucho cariño y lo despedimos a un gran ícono, que descanse en paz. Sin duda alguna este legado con su voz seguirá presente”.

El foro quedó en silencio mientras sus compañeros asentían, visiblemente afectados por la pérdida de una figura tan ligada a la memoria colectiva televisiva.

¿De qué murió Gabriel Garzón, actor de doblaje de Topo Gigio?

Gabriel Garzón falleció a los 57 años el 25 de enero, luego de haber permanecido hospitalizado en el Hospital Juárez de México. Aunque la noticia se dio a conocer públicamente en televisión, los detalles médicos exactos no han sido revelados por su familia.

Días antes de su muerte, personas cercanas habían recurrido a redes sociales para pedir apoyo urgente, incluyendo donadores de sangre. En esos mensajes se mencionaba que el actor atravesaba complicaciones de salud importantes, lo que encendió la preocupación entre colegas y seguidores del medio del doblaje.

Hasta ahora, las causas oficiales del fallecimiento no se han hecho públicas, por lo que cualquier versión adicional se mantiene en el terreno de la especulación. Lo confirmado es que su estado era delicado y que su entorno buscó ayuda poco antes del desenlace.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. / Redes sociales

¿Cuál fue la última actividad en redes de Gabriel Garzón?

A diferencia de otras figuras públicas, Gabriel Garzón mantenía un perfil discreto en redes sociales. Su cuenta de Instagram era privada y tenía una comunidad reducida de seguidores. En Threads, su última publicación fue en noviembre de 2025, donde recordó a María Perego, creadora de Topo Gigio, con un mensaje conmemorativo que reflejaba el cariño que sentía por el personaje y su historia.

En Facebook, su publicación más reciente data del 17 de enero. Compartió un video tomado de TikTok en el que aparece una mujer bailando la canción “El Taconazo”, de El Piporro. El clip iba acompañado por una frase ligera y festiva: “¿Y quién quiere bailar?”. Ese contraste entre la alegría de su último post y la noticia de su fallecimiento ha generado aún más sensibilidad entre quienes hoy lo recuerdan.

¿Quién fue Gabriel Garzón Lozano, la voz de Topo Gigio que conquistó al público?

Gabriel Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Aunque su incursión formal en el doblaje se consolidó en años recientes, su relación con la actuación y el trabajo vocal venía de mucho tiempo atrás. Su timbre particular y su capacidad para transmitir ternura lo llevaron a obtener uno de los papeles más simbólicos de su trayectoria: interpretar a Topo Gigio en la versión relanzada de la serie animada en 2020.

Gracias a su trabajo, el famoso ratoncito logró reconectar con nuevas audiencias infantiles sin perder el encanto que cautivó a generaciones anteriores. Esa combinación de nostalgia y frescura hizo que su voz se volviera un puente entre el pasado y el presente del entretenimiento familiar.

Dentro del ámbito del doblaje latinoamericano, su labor fue reconocida por colegas y seguidores. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por momentos difíciles. En 2016 sufrió un fuerte accidente en Estados Unidos que derivó en la amputación de una pierna, un hecho que transformó por completo su realidad personal y profesional. A partir de entonces enfrentó desafíos físicos, emocionales y económicos, incluyendo la necesidad de una prótesis, lo que hizo aún más admirable su permanencia activa en el medio.