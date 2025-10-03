Actriz y exconductora de Cuéntamelo Ya! confiesa que se quedó sin cabello tras la muerte de su madre

La actriz Bárbara Islas, conocida por su participación en telenovelas como “Regalo de amor”, “Contigo sí” y “Vivir de amor”, rompió el silencio sobre un difícil momento personal que sufrió. En entrevista con Televisa Espectáculos, la actriz reveló que tras la muerte de su madre fue diagnosticada con una enfermedad que afectaba su imagen y la hizo dudar de seguir en el medio del espectáculo.

Islas relató cómo enfrentó la pérdida de su mamá mientras luchaba con los efectos físicos y emocionales de su enfermedad, mostrando su lado más humano y vulnerable. La actriz confesó que esta situación le permitió valorar aún más su salud y la importancia de buscar ayuda profesional.

Bárbara Islas se enfrentó a una terrible enfermedad tras la muerte de su madre. / Facebook: Bárbara Islas

¿Qué le pasó a la mamá de Bárbara Islas?

La mamá de Bárbara, Bárbara Ganime, falleció el 15 de septiembre de 2022 a los 64 años, tras luchar durante varios meses contra un cáncer de ovario. La situación se complicó cuando la paciente dio positivo a COVID-19, lo que deterioró gravemente su salud y dificultó su tratamiento.

Bárbara Islas compartió que el fallecimiento de su madre fue un golpe emocional muy fuerte y, en redes sociales, rindió homenaje a su mamá con mensajes llenos de amor y fotografías que reflejaban la cercanía que tenían.

¿Qué enfermedad tuvo Bárbara Islas tras la muerte de su madre?

Tras la pérdida, Bárbara Islas fue diagnosticada con alopecia, que no es una enfermedad sino una condición que afecta el crecimiento del cabello. La actriz explicó que en ese momento fue un desafío emocional enorme ver cómo su cabello se desprendía en pedazos, coincidiendo con un periodo de gran dolor personal.

“Decía: ‘¿Cómo puedo seguir si me estoy quedando sin pelo?’. Era una locura, se me caían pedazos, fue difícil, fue complicado. Estoy agradecida con los expertos”, comentó Islas.

¿Quién es y cómo se recuperó Bárbara Islas?

Bárbara Islas es actriz y conductora, estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, de donde se graduó en 2011.

Ha participado en telenovelas como “Una familia con suerte”, “Amores verdaderos”, “Soltero con hijas”, “Vivir de amor”, entre otras.

En 2024, Gala Montes aseguró que ambas mantuvieron una relación, ella lo negó, afirmó que solo había existido una amistad, Montes la acusó de mentirosa y a su vez fue criticada por exponer a Islas.

Bárbara Islas decidió buscar ayuda médica especializada y acudió a un centro dermatológico, donde recibió atención profesional que le permitió estabilizar su salud y recuperar confianza. Bárbara destacó la importancia de enfrentar los problemas internos con apoyo adecuado y señaló que, gracias a los tratamientos y cuidados, su cabello comenzó a crecer nuevamente.

“Qué importante es checarnos, cuidarnos (...) había un problema interno que tuve que enfrentar con tratamientos, máquinas; ya hay (cabello)”, concluyó.

