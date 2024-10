Gala Montes agradecida de no estar con Bárbara Islas: “Conocí a Karime”

Gala Montes, quien se hizo famosa por su participación en ‘La casa de los famosos México’, sigue siendo una de las figuras más comentadas en los medios y en redes sociales, no solo por su paso por el reality, sino también por los conflictos personales que ha vivido, entre ellos su relación fallida con la actriz y conductora Bárbara Islas.

En recientes entrevistas, la joven actriz se sinceró acerca de su relación con Bárbara y, al mismo tiempo, reveló detalles de su reciente cercanía con Karime Pindter, a quien conoció en el reality y con quien ha generado una gran expectación en redes sociales, siendo apodadas como ‘Garime’ por sus seguidores.

Mira: ¿Gala Montes es la nueva estrella de Televisa? Revela si ya firmó exclusividad

Las Garime fueron amadas en la segunda temporada / X: @

Gala Montes y Bárbara Islas sin contacto

En cuanto a su fallida relación con Bárbara Islas, Gala Montes indicó: “Mira cómo es la vida. De verdad agradezco. Las personas que me ha quitado Dios ha sido por algo”.

La actriz dejó claro que no fue una cuestión de animosidad, sino que, al contrario, las diferencias de filosofías de vida entre ellas hicieron que la relación no fuera algo factible para seguir juntas: “Bárbara no es una mujer como yo”, comentó.

Además, dijo que todo tiene un propósito y que su separación de Bárbara le permitió encontrarse con alguien más: “Por algo no tenía que suceder porque conocí a Karime”, indicó.

Checa: ¿Karime Pindter ya ‘las cortó' con Ricardo y ‘Gomita’ tras ‘LCDLFMX’?, ella lo aclara

Gala Montes aclaró que su vínculo con Karime fue una de las cosas más positivas que le dejó su paso por el reality. Aseguró que el hecho de no tener una relación amorosa con Bárbara Islas le permitió entrar al programa “sin ataduras” y poder conectar de manera más profunda con Karime, con quien parece haber establecido una relación especial aunque no están formalizando nada aún.

Al parecer Gala, Karime y Briggitte quienes se hicieron conocidas por hacerse llamar ‘las chicas superponedoras’ harán una gira juntas próximamente para encontrarse con fans alrededor de la República Mexicana.

Puedes ver: Presentadora de televisión anuncia su propio fallecimiento: “Nos vemos en el más allá"

Gala Montes y Karime Pindter ¿están enamoradas? / Captura de pantalla

La mamá de Karime apoya que haya una relación entre su hija y Gala

En TVNotas platicamos con la mamá de Karime, Isabel y nos reveló que no sabe si su hija es bisexual. Sin embargo, si lo fuera, a ella no le importa. Además, nos dijo que ella piensa que Gala y Karime se gustan:

“Pienso que Gala y ella se gustan. ¡Y qué bueno! Son guapas y jóvenes”.

Solo el tiempo dirá si surgirá una relación entre las famosas. Por ahora solo queda esperar.