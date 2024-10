¿Karime Pindter ya ‘las cortó' con Ricardo y ‘Gomita’ tras ‘LCDLFMX’?, ella lo aclara

El paso de Karime Pindter por ‘La casa de los famosos México’ causó mucho revuelo en redes sociales. La influencer se ganó el cariño y apoyo del público, lo que le permitió coronarse con el segundo lugar.

Aunque su estadía en el reality estuvo marcada de buenos momentos, principalmente junto al ‘team Mar’, también se vio involucrada en polémicas. Ricardo Peralta y ‘Gomita’, a quienes llegó a considerar sus amigos en algún momento, hablaron mal de ella en el show.

En el caso del creador de contenido, señaló que Karime estuvo de “insistente” para que él y sus amigos del grupo ‘Trio de tres’ fueran a su pódcast. De igual forma, se burló de su vida ínt.¡ma y afirmó que “no sabía hacer nada”.

Por otra parte, ‘Gomita’, al ver que Karime comenzó a ser más unida con los integrantes de ‘Mar’, sostuvo que ella le tenía “coraje” por no haberle dado el número de su cirujano plástico. También habló mal de ella en muchas ocasiones, a pesar de prometerle que el concurso no iba a influir en su amistad.

¿Karime Pindter volverá a hacer amiga de Ricardo y ‘Gomita’?

En una entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, Karime fue cuestionada sobre si existe la posibilidad de que, ahora fuera del show, reanude su amistad con Ricardo y ‘Gomita’.

Acerca de Peralta, relató que, en el pasado, llegó a ser sumamente amable con ella. Sin embargo, dentro de La casa, “la desconoció” y tuvo actitudes que le molestaron.

“La verdad yo sí lo consideraba un amigo, alguien querido. Cuando yo iba a entrar a MasterChef me echó la mano y me dio clases de cocina. Ahí me desconoció y se portó mala onda” Karime Pindter

También dejó en claro que no desea retomar su amistad con él o ‘Gomita’, pues la decepcionaron bastante. Sin embargo, aclaró que, si un día los ve, los saludaría con normalidad y no sería grosera. Incluso, le pidió a la gente que ya no los atacarán.

“Nombre, ¿pa’ qué? Pero igual, el tequilita de la paz y la buena onda, espero que no los ataquen tan heavy (fuerte) porque no está cool y sé que los han atacado muy cañón. La casa es como Las Vegas, lo que pasa en La casa se queda en La casa. Mi corazón es ‘Mar’”, expresó.

Ricardo Peralta responsabiliza al equipo de Karime por el hate en redes

En una de las declaraciones que Ricardo Peralta dio al salir de La casa, señaló que el equipo de Karime Pindter organizó una “campaña de desprestigio” en su contra.

Recordemos que, debido a ciertas actitudes y comportamientos que tuvo dentro del show, el influencer bajó drásticamente de seguidores en Instagram y su agencia de representación sacó un comunicado para decir que hablarían seriamente con él en cuanto estuviera fuera.

“Resulta ser que el equipo que te odia estaba apoyando a Karime, y yo dije: ‘de mega más por ella’, porque se está aventando una campañota y claro, ahora ya tiene sentido; también que yo todo el tiempo haya quedado como: ‘odio a Karime’”, indicó en ese entonces.

Conforme han pasado las semanas, Ricardo ya no ha vuelto a hacer esta acusación y solo se ha limitado a admitir que sí “tuvo sus fallos” en el show.

