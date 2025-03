Gala Montes llama “mustia” a Bárbara Islas por decir que la negó para “no colgarse de un movimiento”

Si bien fueron muy unidas en el pasado, ahora Gala Montes y Bárbara Islas están distanciadas. Todo comenzó cuando esta última negó el romance que, supuestamente, sostuvo en su momento con la protagonista de ‘Vivir de amor’, proyecto en el que trabajaron juntas.

Pese a que la también cantante ha insistido en que sí fueron pareja y hasta sostiene que su colega fue la que le dio “permiso” para hablar del tema, Bárbara asegura que solo fueron grandes amigas, dejando ver que está muy triste por toda esta situación.

Aunque todo pasó hace ya varios meses, el asunto resurgió durante la entrevista reciente que Yordi Rosado le hizo a Islas para su canal de YouTube. El presentador le preguntó directamente si hubo algo más que una amistad con la intérprete de ‘Tacara’.

Gala y Bárbara / Instagram

¿Bárbara Islas sí tuvo un romance con Gala Montes? Así respondió la actriz

Ante el cuestionamiento, Bárbara Islas aseguró Gala Montes solo fue su amiga, explicando que los momentos románticos que protagonizaron en su momento, al menos para ella, fueron solo “juego”.

Bárbara Islas “Me planta el beso de juego, de broma, pero, ya de eso, a una relación, por supuesto que no”

La joven indicó que, si bien hubiera sido fácil “sumarse a esa mentira”, no podía engañar a sus fanáticos y, principalmente, “colgarse” del movimiento LGBT+ para ganar popularidad en redes sociales.

“Yo no podía sumarme a esta mentira. Me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo ‘¿por qué no la apoyaste?, ¿por qué no lo seguiste?’, (y yo respondía) porque no puedo hacer eso. Eso va en contra de mi persona. Es una chava mega guapa, pero no pasó. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias”

Y añadió: “¿Te imaginas? La gente que le tiene que contar a su familia, contarle a su círculo social y que, de repente, tú digas ‘uy sí, voy a facturar. Me va a ir mejor, me voy a ser super famosa’, pues me imagino que sí. Suena muy atractivo, pero nunca me he manejado así”.

Bárbara Islas / Captura de pantalla

Gala Montes furiosa con Bárbara Islas por negar su ‘romance’ otra vez

A través de X (antes Twitter), Gala Montes compartió la declaración de Bárbara Islas, junto a unas explosivas palabras en su contra. La cantante aseguró que su colega solo fue relevante por todo este escándalo y le exigió que ya admitiera su “gusto por las morras”.

“Mija, si no te hubiera pasado eso, nadie sabría quién es Bárbara Islas. Y 2da, acepta que te gustan las morras también (nadie te sacó del closet, se te preguntó)”, puntualizó.

Por si esto fuera poco, también la tachó de “mustia” por negar su romance solo para librarse del “hate”.

Gala Montes “Lo que haces para ‘librarte’ del hate, que sabes perfectamente porque te cayó, MUSTIA”

Hasta el momento, Bárbara Islas no se ha pronunciado ante la ácida respuesta de Gala Montes. En tanto que esta situación ha generado mucho debate en redes sociales.

Captura de pantalla

¿Gala Montes miente? Internautas le exigen a la actriz pruebas de su supuesto romance con Bárbara Islas

Tanto las declaraciones Bárbara como la reacción de Gala se viralizaron rápidamente y los fans tomaron posturas polarizadas. Si bien algunos le pidieron a Bárbara que “dejara las mentiras”, otros le exigieron a Gala que mostrara pruebas de sus afirmaciones.

Algunos comentarios que se podían leer en redes sociales son:

“Gala, cálmate. Eres muy inteligente y sabes perfectamente que puedes manejar esto de otra manera”

“Bárbara no quería colgarse de un movimiento como Gala”

“Saca pruebas, Gala”

“Ya dejen en paz a Bárbara Islas, por algo sigue negando un romance con Gala”

“El ego y prepotencia, créeme, solo hunde, de corazón recapacita, Gala”

“Bárbara, ya di la verdad”

