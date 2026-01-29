Tras salida de Odaly Ramírez, reportan despidos en Cuéntamelo ya!; estas conductoras quedarían fuera

Tras la inesperada salida de Odalys Ramírez a finales del año pasado, los rumores sobre nuevas bajas en “Cuéntamelo Ya!”no se hicieron esperar en

Según información de Alex Kaffie y “Dulce y picosito”, varias conductoras podrían decir adiós al espacio televisivo, mientras que otros talentos continuarían al frente del programa.

¿Por qué Odalys Ramírez se fue de Cuéntamelo ya!?

Odalys Ramírez dejó “Cuéntamelo ya!” después de más de nueve años dentro del programa. La conductora hizo el anuncio oficial durante la transmisión del 4 de diciembre de 2025, donde explicó que sentía la necesidad de abrir nuevos horizontes rumbo a 2026.

Odalys aseguró que su salida fue completamente voluntaria y planeada, motivada por el deseo de explorar retos distintos en su carrera. En ese momento, se dijo “agradecida, satisfecha y feliz”, dejando claro que se va en buenos términos y sin conflictos con la producción ni con sus compañeras. Incluso, adelantó que más adelante dará a conocer los proyectos que tiene en puerta.

Sin embargo, su salida también coincidió con cambios importantes en la vida profesional de su esposo, Patricio “Pato” Borghetti, quien poco antes dejó “Venga la alegría”. Esta situación dio pie a diversas especulaciones en medios de espectáculos.

También han circulado versiones sobre una posible mudanza a Miami para buscar oportunidades internacionales, aunque esto no ha sido confirmado por la conductora. Por su parte, Carmen Muñoz y otras compañeras del programa han respaldado la versión oficial, señalando que Odalys simplemente decidió “buscar otros caminos”.

¿Qué conductores quedarían fuera del programa Cuéntamelo ya!, según Álex Kaffie?

En días recientes, el periodista de espectáculos Álex Kaffie y el programa Dulce y Picosito aseguraron que presuntamnte habría cambios en “Cuéntamelo, ya!”, programa que se transmite cada tarde después del programa “Hoy”.

De acuerdo con la información revelada, varias conductoras dejarían de formar parte del programa en las próximas semanas.

Entre las presuntas bajas se encontrarían Dalilah Polanco, Michelle Vieth, Bárbara Islas y Wendy Braga. Estas figuras, que hasta ahora participaban activamente en el programa, presuntamente quedarían fuera del espacio.

La noticia ha generado sorpresa entre los televidentes, quienes han seguido de cerca cada capítulo y las dinámicas del equipo de conductores.

“El programa Cuéntamelo, ya! tendrá ahora solo como conductores a Cynthia Urías, Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Luciana Sismondi y Carlos Arenas. El resto de las conductoras quedan fuera de dicho programa”, explicó Kaffie durante su reporte.

¿Qué conductoras seguirían en Cuéntamelo ya!?

Por otra parte, el mismo reporte indica que presuntamente Cynthia Urías, Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Luciana Sismondi y Carlos Arenas conformarían el nuevo equipo estable del programa.

Además Álex Kaffie reveló en “Sin lisonja”: “Decidieron prescindir de los servicios de Michelle Vieth para esta nueva etapa, ya no ha sido requerida solamente se va quedar Cynthia Urías, Carmen Muñoz, Ximena Córdoba, Luciana Sismondi y Carlos Arenas.”

Estos talentos, algunos de ellos con experiencia en televisión y otros con trayectoria en medios de comunicación, serían los encargados de mantener la frescura y dinamismo que caracteriza al espacio de espectáculos.

A pesar de los rumores y filtraciones, es importante aclarar que ni “Cuéntamelo, ya!” ni Televisa han emitido un comunicado oficial sobre estos cambios. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

La única baja confirmada hasta el momento es la de Odalys Ramírez, quien se despidió del programa a finales del año pasado.

