Cynthia Urías rompe el silencio sobre fotos comprometedoras falsas y analiza acciones legales

La reconocida presentadora de televisión y radio, Cynthia Urías, enfrenta una nueva controversia tras la circulación en redes sociales de supuestas imágenes comprometedoras.

La conductora ha salido a desmentir categóricamente la veracidad de dichas fotografías y analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes las difunden.

Cynthia Urías desmiente las fotos y aclara la situación

A través de una página de Facebook, comenzaron a difundirse varias imágenes en las que, presuntamente, Urías aparece con dejando poco a la imaginación. La situación generó un gran revuelo entre sus seguidores, lo que la llevó a abordar el tema durante su participación en el programa radiofónico El show de la mejor.

“Mucha gente me preguntó qué había pasado, pero la verdad es que yo no me di cuenta hasta que mis compañeros de La mejor FM me avisaron que había fotos mías en traje de baño, bikini o tanga”, explicó la presentadora.

La conductora dejó claro que las imágenes no son reales y que han sido alteradas digitalmente. Según su testimonio, se está utilizando inteligencia artificial y programas de edición como Photoshop para modificar las fotografías.

“Luego otras personas me dijeron que supuestamente había imágenes mías completamente (...). Categóricamente, niego que sean mías. Son imágenes editadas con Photoshop, inteligencia artificial o algo similar. La verdad, me veo muy bien aunque no sea yo, quisiera, pero no pudiera”, afirmó con humor.

Análisis de acciones legales contra las páginas que difunden el contenido Cynthia Urías

Urías también manifestó su preocupación por el uso indebido de su imagen con fines de lucro. Reveló que se está generando dinero con la difusión de estas imágenes falsas y que ya está valorando tomar medidas legales.

“No sé si tendré que tomar acciones legales contra estas páginas, pero ya estamos en eso. Lo siento por los que están muy emocionados con esas fotos, pero muchas son hasta chistosas”, aseguró.

Entre las imágenes falsas que han circulado, la conductora destacó algunas particularmente absurdas: “Hay una en la que supuestamente estoy en cabina de La Mejor en bikini entrevistando a el Flaco, ¿cómo creen? También hay una donde salgo en Cuéntamelo ya! en tanga, en la cocina del programa… canal de las estrellas, horario familiar, a mediodía… ¡No muchachos!”, mencionó con ironía.

Ante la dificultad para eliminar este contenido de internet, Cynthia Urías hizo un llamado a la Policía Cibernética y a sus seguidores para ayudar a reportar las publicaciones engañosas: “Si la Policía Cibernética no nos ayuda, más adelante les pediré a ustedes que nos echen la mano reportando estas páginas. No soy yo, no es una página mía y no estoy ganando nada con eso… aunque, si así fuera, podríamos irnos a michas, yo pongo la imagen y ustedes hacen el Photoshop”, bromeó.

