Esta conductora inició vendiendo pan y ahora es una de las celebridades más queridas

Para muchos famosos, ha sido todo un reto entrar al mundo del entretenimiento. Tal fue el caso de Cynthia Urías, quien se ha coronado como una de las conductoras mexicanas más importantes y queridas del país.

Si bien ha logrado fama y fortuna, la presentadora de ‘Cuéntamelo ya!’ todavía recuerda con cariño los días en los que vendía pan en su tierra natal, Los Mochis, Sinaloa.

En una entrevista para el programa ‘Desencajados’, la conductora habló con nostalgia sobre su infancia, así como también de sus inicios en el medio artístico.

Durante la conversación, Urías contó que, en su infancia, trabajó vendiendo pan para ayudar a su familia, pues vivían en una situación precaria. De acuerdo con su anécdota, cerca de su antiguo hogar, había una panadería que se caracterizaba por poner a la venta el pan que no se había vendido a lo largo del día.

La también actriz y sus hermanas, con ingenio y determinación, sacaron provecho de esta situación y comenzaron un pequeño negocio.

“Antes de estar en los reflectores, vendía pan dulce de casa en casa. Las 3 de la tarde llegaba el pan que ya no se había vendido. Entonces, nosotros hacíamos nuestras bolsas de pan y salíamos a venderlo de casa en casa. Era un esfuerzo, pero también una forma de ayudar a mi familia”, expresó.

La celebridad mencionó que, en aquel entonces, se encontraba mucho con Germán Montero, quien ahora es un famoso cantante de regional mexicano.

“Yo iba de puerta en puerta, tocando, y decía: ‘doña, ¿compra pan?’, (me decían): ‘no, mijita, ahorita, no, compré ayer’. Me iba a la otra puerta: ‘doña, ¿compra pan?’. Pero un día me encontré a alguien que vendía el periódico, era el cantante Germán Montero, vendía el periódico y yo: ‘doña, ¿compra pan?’”