Cynthia Urias reveló que un maestro sentenció que no sería protagonista por su apariencia

La conductora sinaloense Cynthia Urias, conocida por su trabajo en programas como ‘Cuéntamelo ya!’ y ‘La casa de los famosos México’, reveló un triste episodio de su vida profesional.

Durante una entrevista en el programa de radio Mano a mano, conducido por Rafa Balderrama, Urias compartió cómo un maestro del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa la desanimó completamente al decirle que, debido a su apariencia, nunca protagonizaría una telenovela.

“Cuando salí del CEA, nunca se me va a olvidar que en las últimas evaluaciones, un profesor me dijo: ‘Híjole, Cynthia, tú la vas a tener muy difícil. Me dijo: ‘Hay de dos. Va a estar difícil, pero siempre vas a tener trabajo’”, recordó Urias, quien entonces soñaba con una carrera actoral.

Cynthia Urias / Instagram: @cynthiaurias

Maestro del CEA le advirtió a Cynthia por qué no sería protagonista

El comentario de aquel maestro dejó una marca profunda en la vida de Cynthia. Según contó, el profesor le explicó que su aspecto físico no encajaba con los estereotipos que dominaban la televisión en ese momento.

“Me dijo: ‘Es que tu tipo, tu estereotipo… porque en aquel entonces había muchos estereotipos en la televisión. Antes tenías que ser más rubia, más bajita o tener ojitos claros”. Cynthia Urias

El golpe más duro vino cuando el maestro sentenció: “Tú no das para un protagónico ni para una telenovela juvenil porque eres morena, porque tienes el cabello oscuro, además eres alta y luego no hay galanes de televisión tan altos. Pero siempre habrá chicas de servicio, enfermeras y gente humilde en las telenovelas. Por ahí puedes tener chamba”. Estas palabras, según Cynthia, fueron devastadoras.

“Fue bien fuerte. Yo decía: ‘Ay no, así le decían a otras personas y no porque me diga eso significa que sea cierto’, pero sí fue bien fuerte”, añadió.

Cynthia Urias / Instagram: @cynthiaurias

Cynthia Urias y su transición a la conducción

A pesar de las dificultades que enfrentó en su carrera como actriz, Cynthia Urias no se dio por vencida. Aunque tuvo algunas pequeñas participaciones en telenovelas, como en ‘Rebelde’, ‘Velo de novia’, ‘Clase 406’ eventualmente su carrera tomó otro rumbo.

La vida la llevó hacia el mundo de la conducción, un giro que cambió su destino profesional. Urias comenzó trabajando en una agencia de modelos, donde también la contrataban para conducir eventos. Esto la llevó a participar en un casting para el canal Bandamax, donde finalmente obtuvo su primer trabajo como presentadora.

El resto es historia. Actualmente, Cynthia Urias es una exitosa conductora que ha trabajado en diversos proyectos televisivos, como ‘Es de noche’ y ya llegué', ‘Despierta América’, y su papel estelar en ‘Cuéntamelo Ya!’. Con su talento y perseverancia, Urias demostró que, aunque algunos caminos pueden estar llenos de obstáculos, siempre hay nuevas oportunidades para quienes persisten en sus sueños.

