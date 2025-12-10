Cynthia Urias rompe en llanto al recordar cuando se confirmó la muerte de Jenni Rivera en La voz México

El 9 de diciembre de 2012, el mundo de la música regional mexicana y del espectáculo se paralizó tras la trágica noticia de la muerte de Jenni Rivera, la “Diva de la Banda”, en un accidente aéreo que cobró la vida de seis miembros de equipo.

La noticia fue un golpe devastador para la familia y los amigos de Jenni Rivera, quien atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera: giras, presentaciones, su participación como coach en La voz México, 43 años de vida y una agenda llena de proyectos.

Cynthia Urías, quien fue una de las conductoras de “La voz México” recordó en “La mejor FM” lo que ocurrió en la producción cuando les informaron que el avión de Jenni Rivera no aparecía. Esto sucedió horas antes de que se confirmara su deceso. El susto, el shock y la esperanza de que estuviera bien fueron sus primeras reacciones.

Jenni Rivera / FB: Jenni Rivera

¿Cuál fue la última conversación de Cynthia Urías con Jenni Rivera?

Cynthia Urías recordó la última conversación que tuvo con Jenni Rivera, apenas unos días antes de su muerte. “Nos acabamos de ver, acabamos de grabar y de platicar. Había pasado todo el problema con Chiquis y su separación de Esteban Loaiza. Me acuerdo que le dije: ‘Te ves muy bien’, y estaba físicamente bien”, relató.

Según Urías, Jenni le respondió sobre cómo se encontraba tranquila tras su separación: “Mira, me quité un peso de encima. Me duele mucho, pero le estoy echando muchas ganas y me siento bien. Sé que hice lo correcto”.

A más de una década de su muerte, la figura de Jenni Rivera sigue generando misterio y emoción. / Foto: FB/Jenni Rivera

¿Cómo se enteró Cynthia Urías de la muerte de Jenni Rivera?

Cynthia Urías reveló que conocía a Jorge, su peinador, porque fue ella quien los presentó. También reveló que antes de que se diera a conocer la noticia de su muerte, la producción de La voz México le dio la terrible noticia.

“Me marcan de Televisa y me dicen: ‘Jenni tuvo un accidente, vamos a tener que transmitir antes. No sabemos qué está pasando, vente’. Fue un dolor de estómago, porque unas amigas en común me habían hablado para decirme: ‘El avión de Jenni no aparece’. Venían Arturo y Jorge, su peinador. A Jorge yo se lo presenté y hasta le pedí a Arturo: ‘Échale la mano a Jorge para que trabaje con Jenni’. Pero, desgraciadamente, habían desaparecido todos en el avión.” Cynthia Urías

Según Cynthia Urías la noticia fue un shock y una tristeza para todos lo que habían convivido con ella y miembros de equipo: “No te puedo explicar el dolor, la impotencia, la tristeza y el shock en el que entramos todos los que los conocíamos y habíamos trabajado con ellos. Llego a Televisa y, aunque en las noticias aún no se había confirmado el deceso, cuando llego ahí me dicen: ‘Ya está, fallecieron todos’. Fue súper fuerte; se te vienen a la mente un montón de cosas.”

La conductora reveló que fue tan difícil ese día que ni siquiera se acuerda como logró grabar esa emisión que fue un homenaje para Jenni Rivera.

¿Cómo murió Jenni Rivera, ‘la Diva de la banda’?

El 9 de diciembre de 2012 quedó marcado como uno de los días más tristes para la música regional mexicana. Apenas unas horas después de ofrecer un concierto en la Arena Monterrey, Jenni Rivera abordó un avión privado para regresar a la Ciudad de México, donde debía presentarse ese mismo día en la transmisión de La voz México, programa en el que fungía como coach.

A las 3:00 de la madrugada, la cantante y seis acompañantes despegaron del Aeropuerto Internacional de Monterrey rumbo al aeropuerto de Toluca, donde su llegada estaba prevista alrededor de las 4:30 horas. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, los radares perdieron contacto con el Learjet 25 con matrícula N345MC.

A las 6:00 horas se activó el protocolo de búsqueda y rescate en la zona donde la aeronave había sido vista por última vez. Más tarde ese mismo día, autoridades de Protección Civil confirmaron el hallazgo de los restos de un avión estrellado en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

Un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisó que las características coincidían plenamente con el jet en el que viajaba la artista, lo que confirmó su fallecimiento y la de todos sus acompañantes: su publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz; los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez; su abogado Mario Macías Pacheco; su maquillista Jacob Yebale; y su peinador Jorge Armando Sánchez, conocido como ‘Gigi’.

Dos años después, en diciembre de 2014, las autoridades mexicanas dieron por concluida la investigación de la muerte de Jenni Rivera sin poder establecer una causa definitiva del accidente. De acuerdo con Gilberto López Meyer, entonces director general de Aeronáutica Civil, los resultados no permitieron llegar a una conclusión certera sobre lo ocurrido aquella madrugada.