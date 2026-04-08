Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque en su primer aniversario luctuoso con emotivo mensaje

El pasado 7 de abril, se cumplió el primer aniversario luctuoso del productor Memo del Bosque. Como era de esperarse, familiares, amigos y fans lo recordaron con mensajes bonitos o hablando de alguna anécdota divertida que vivieron con él.

Entre aquellos que se han pronunciado ante esta fecha tan importante está su esposa, Vica Andrade, quien usó sus redes sociales para expresar cómo se siente a un año de la muerte de quien ella consideraba “el amor de su vida”. Esto fue lo que dijo.

Vica Andrade y Memo del Bosque / Mezcalent

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¿De qué murió Memo del Bosque?

Memo del Bosque murió el 7 de abril de 2025 tras varios años de lucha contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. Dicha enfermedad le fue diagnosticada en 2017.

Tras mucho tratamiento, incluyendo quimioterapias y un trasplante de médula ósea, en 2020 sus médicos le notificaron que la afección había entrado en remisión. En aquel entonces, el productor se dijo sumamente feliz y listo para vivir al máximo.

“Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, de que estoy completamente ‘limpio’. Habrá que seguir un proceso de estarme cuidando, de cada seis meses ponerme una serie de vitaminas y vacunas, pero es la primera vez en tres años que me dicen: ‘No tienes nada’”, contó.

Desafortunadamente, en 2025 la enfermedad volvió y su salud decayó rápidamente. Si bien se sometió a más tratamientos y una nueva operación, no resistió y finalmente murió en abril de 2025.

Consciente de su situación, Memo dejó una carta a su público para despedirse. En dicho texto, menciona que fue muy feliz al lado de sus seres queridos.

“El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”, se lee.

Memo del Bosque / Redes sociales

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Así fue como Vica Andrade recordó a Memo del Bosque en su primer aniversario luctuoso

A través de un post en Instagram, Vica Andrade compartió una imagen de Memo del Bosque. Junto a la foto, la actriz expresó lo mucho que lo extraña y el dolor que sigue sintiendo por su ausencia.

“1 AÑO de extrañarte cada día y de tratar de entender tu ausencia. Recordarte hoy duele más que ayer. Hoy no salen mis palabras” Vica Andrade

De igual forma, posteó una foto de ellos juntos en la playa. Las publicaciones de la celebridad se llenaron de comentarios de colegas y fans que le desearon todo lo mejor en el duelo que sigue atravesando.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Vica usa sus plataformas para recordar a Memo. Desde su fallecimiento, ha manifestado lo mucho que le sigue pesando su ausencia. Incluso, cuando su hija cumplió años hace algunos meses, pusieron su foto en grande para que estuviera presente de cierta forma.

¿Cuándo se casaron Vica Andrade y Memo del Bosque?

La historia de amor entre Vica Andrade y Memo del Bosque comenzó en los años 90. Su romance se vio envuelto en controversia, pues se empezó a especular que su relación inició como una infidelidad a Mónica Noguera, ya que la pareja comenzó a salir poco después de que él se separara de la conductora.

Tanto Memo como Mónica negaron esto en múltiples ocasiones y hasta formaron una bonita amistad. La también periodista acompañó al matrimonio durante sus momentos difíciles, principalmente en la enfermedad del productor.

Memo y Vica estuvieron juntos por más de 20 años. El productor aceptó al hijo de ella y posteriormente tuvieron tres hijos más juntos. En múltiples ocasiones, el famoso expresó lo contento que se sentía junto a su familia.

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