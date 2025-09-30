Vica Andrade de luto otra vez: Tras muerte de Memo del Bosque, se despide de un ser querido

Vica Andrade vuelve a enfrentar otra terrible pérdida. Y es que, a poco más de cinco meses desde la muerte de su esposo, el productor Memo del Bosque, anunció el fallecimiento de otro ser querido, ¿de quién se trata?

¿Qué familiar de Vica Andrade, viuda de Memo del Bosque, murió?

A través de Instagram, Vica Andrade, esposa de Memo del Bosque, dio a conocer la muerte de su mamá, María Elena Solís Vargas, quien tenía 90 años. La celebridad originaria de Costa Rica compartió una foto del funeral, junto a una corta, pero emotiva dedicatoria.

“Mi mamita preciosa, descansa en paz en los brazos del señor” Vica Andrade

También subió una imagen inédita de su mamá junto a su hija menor, mencionando la gran labor que hizo como abuela y describiéndola como “la más hermosa de las flores”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su deceso. Sin embargo, sus fanáticos no dudaron en solidarizarse con ella y desearle todo lo mejor en estos momentos tan complicados de su vida.

Previo a que Vica confirmara la noticia, el periodista Rogelio Benavides, quien se dice ser cercano a la familia de la celebridad, señaló que Solís Vargas murió el pasado 29 de septiembre.

¿Cómo fue la muerte de Memo del Bosque, esposo de Vica Andrade?

En 2017, Memo del Bosque fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer agresivo. En aquel entonces, el productor tomó tratamiento, incluyendo quimioterapias y un trasplante de médula ósea.

Tres años después, anunció que ya estaba “completamente limpio” de la enfermedad y continuó su vida con normalidad. No fue hasta este 2025 que tuvo una recaída. El productor volvió a los tratamientos y se le hizo una segunda cirugía de médula ósea.

Desafortunadamente, el 7 de abril se dio a conocer su deceso. En aquel momento, Vica Andrade se mantuvo hermética y no fue hasta semanas después que rompió el silencio y dijo estar muy afectada por todo esto, asegurando que estaba en proceso de sanar.

Cada cierto tiempo, la actriz usa sus redes sociales para dedicarle mensajes llenos de amor, en los que deja ver que, pese al tiempo que ha pasado, lo sigue añorando.

¿Quién es Vica Andrade y cómo fue su historia de amor con Memo del Bosque?

Vica Andrade es una actriz, conductora y modelo originaria de Costa Rica. Nació el 16 de junio de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años.

Su historia de amor con Memo del Bosque inició a finales de los años 90. En aquel entonces, él trabajaba como productor y ella como modelo. Aunque quisieron llevar su romance de manera discreta, pronto se volvió de dominio público.

Se casaron en el año 2000 y tuvieron tres hijos. Se consolidaron como una de las parejas más fuertes del medio artístico, durando más de dos décadas juntos. Vica estuvo con él en los momentos más difíciles de su vida y lo acompañó hasta el último momento.

En diversas ocasiones, Memo declaró que tanto ella como sus hijos eran “su mayor orgullo”. También la defendió cuando se especuló que Vica fue “la tercera en discordia” en su relación con Mónica Noguera, asegurando que las cosas con la conductora terminaron muy bien y no hubo infidelidad.

