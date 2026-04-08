Joan Sebastian: Reviven sus palabras al saber que perdió a su hijo Juan y “quedó hecho pedazos”

A punto de cumplirse un aniversario más del nacimiento de Joan Sebastian, vuelve una de las historias más dolorosas de su vida: la muerte de dos de sus hijos mientras él aún vivía. El llamado ‘Poeta del pueblo’ enfrentó el cáncer con entereza, pero nada lo quebró tanto como perder a Juan Sebastián y a Trigo Figueroa. Uno murió asesinado tras una discusión absurda; el otro, tras un concierto. Joan lo dijo claro: esos golpes casi se lo llevan antes de tiempo y dejaron una huella que jamás sanó.

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Joan Sebastian

/ IG: @joansebastian

¿Cómo murió Juan Sebastián Figueroa, hijo de Joan Sebastian?

La muerte de Juan Sebastián Figueroa marcó un antes y un después en la vida de Joan Sebastian. El joven, de apenas 32 años, fue asesinado a sangre fría tras una discusión con personal de seguridad en un bar de Cuernavaca, Morelos, un episodio que el propio compositor calificó como absurdo, doloroso y profundamente injusto.

De acuerdo con lo relatado por el comunicador Eduardo Carrillo en el programa ‘De primera mano’, el día del asesinato coincidía con un partido de la Selección Mexicana. Juan Sebastián celebró con amigos y decidió continuar la noche en el bar The Grand Hotel Cuernavaca. Sin embargo, su vestimenta fue motivo suficiente para que le negaran el acceso.

El joven llevaba ropa informal y chanclas, lo que provocó un altercado con los cadeneros del lugar. La discusión escaló de manera brutal y terminó en disparos. Para Joan Sebastian, lo más doloroso no fue solo la forma violenta en que murió su hijo, sino la razón: haber sido juzgado y rechazado por su apariencia.

Eduardo Carrillo explicó que esto afectó profundamente al cantante porque toda su vida luchó para salir de la pobreza y evitar que su familia fuera señalada o humillada por su origen humilde.

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¿Qué dijo Joan Sebastian para defender a su hijo Juan Sebastián tras su asesinato?

Tras el asesinato de Juan Sebastián Figueroa, surgieron versiones que lo vinculaban con grupos del crimen organizado, algo que Joan Sebastian no permitió que prosperara. Dolido, pero firme, decidió enfrentar a los medios en una conferencia de prensa para limpiar el nombre de su hijo.

El compositor fue claro y directo al explicar cómo ocurrieron los hechos, desmintiendo rumores y corrigiendo versiones malintencionadas:

Joan Sebastian “Lo mató alguien que discutió con él y los cadeneros del lugar, porque no lo dejaron entrar. Mi hijo efectivamente iba de playera y no de bermudas como dicen; iba con jeans, es decir, con pantalones de mezclilla, y chanclas”.

Joan Sebastian también reveló cómo enfrentó el momento con las autoridades y mostró una postura que sorprendió a muchos: “El procurador me dijo: ‘le mando seguridad, señor’. Le dije: ‘yo no necesito seguridad, no necesito protección. Yo no tengo enemigos’. Le dije: ‘Ayúdeme buscando inmediatamente al agresor, ayúdeme deteniendo a los posibles responsables’”.

Para el intérprete de Tatuajes, lo más importante era que se hiciera justicia y que la memoria de su hijo no quedara manchada por rumores ni versiones falsas.

¿Qué confesó Joan Sebastian sobre el momento en que casi se deja morir tras perder a su hijo?

Años después, Joan Sebastian reveló una confesión estremecedora sobre el instante más oscuro de su vida, cuando la muerte de su hijo estuvo a punto de arrastrarlo con él.

El propio cantante reconoció que estuvo a nada de rendirse, hasta que las palabras de un ser querido lo hicieron reaccionar:

Joan Sebastian “Sabes qué, te voy a confesar: me regresaste, estaba yo en el túnel, ya me iba yo, ya había yo visto la luz, ya me iba. Cuando dijiste ‘déjalo ir, las otras están vivas y te necesitan’, regresé”.

Estas palabras muestran el nivel de dolor que enfrentó el Poeta del pueblo, un hombre acostumbrado a cantar al amor, al desamor y a la vida rural, pero que cargó en silencio con duelos que jamás pudieron sanar del todo.

Joan Sebastian murió en julio de 2015 a causa del cáncer, sin haber vivido la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien falleció en 2023 por un aparente paro cardíaco mientras dormía. Sin embargo, quienes conocieron al cantante aseguran que las heridas más profundas ya estaban marcadas mucho antes.

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¿Por qué la muerte de Juan Sebastián y Trigo Figueroa afectó más a Joan Sebastian que el cáncer?

Aunque Joan Sebastian enfrentó durante años una dura batalla contra el cáncer, quienes lo conocieron aseguran que nada lo debilitó tanto como la pérdida de sus hijos. Así lo confirmó su propio hijo Julián Figueroa, fruto de su relación con Maribel Guardia, antes de fallecer en 2023.

Julián habló abiertamente del momento en que vio a su padre completamente vulnerable, y dejó claro que no fue durante la enfermedad:

Julián Figueroa “Nunca había visto tan frágil a mi papá, él era un hombre muy fuerte. Ante cualquier golpe de la vida, incluido el cáncer lo vi que se mantenía firme. Pero la primera vez que lo vi doblegarse fue ante la muerte de mi hermano. Fueron dos días que lo vi completamente hecho pedazos”.

Con el fallecimiento de Julián Figueroa, no se sabe quién será el heredero del porcentaje de los bienes de Joan Sebastian / Instagram: @julian_f.f

El dolor se volvió aún más profundo porque Joan Sebastian ya había vivido una pérdida similar años atrás, cuando su hijo Trigo Figueroa murió tras un concierto en Texas. En ese momento, la familia temió perder también al cantante.

Un familiar relató en el programa Sale el Sol la gravedad emocional que vivió el artista: “Yo pensé que en ese momento se me iba a morir Joan. Me le puse, lo agarré y le dije: ‘ya déjalo ir, cabrón, ya se fue. Tienes tres hijas chiquitas que te necesitan’”.