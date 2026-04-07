Natalia Téllez informa una repentina muerte con desgarrador mensaje “Se fue el ser más amado”

La mañana de este martes, Natalia Téllez rompió el corazón de sus seguidores al compartir una noticia personal que la tiene completamente devastada: la muerte de su fiel compañero de vida.

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¿Quién murió en la vida de Natalia Téllez y cómo compartió la dolorosa noticia?

Natalia Téllez, conductora y actriz, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, dio a conocer la repentina muerte de su perrito Güero, una mascota que no solo fue su compañero, sino una figura clave en su proceso emocional y personal.

Fue la mañana de este martes 7 de marzo cuando Natalia decidió compartir la noticia con una fotografía íntima junto a Güero. No fue una publicación cualquiera: se trató de una despedida cargada de amor y gratitud.

Para muchos seguidores, Güero no era solo un perro más, sino un personaje recurrente en la vida de la conductora, presente en distintas etapas y momentos importantes, lo que hizo que la noticia se sintiera aún más cercana y es que solía mostrarlo a sus seguidores.

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¿Cómo confirmó Natalia Téllez la muerte de su perrito? El mensaje que rompió corazones

En su publicación, Natalia Téllez se abrió por completo y habló desde el corazón. Lejos de un mensaje corto o protocolario, escribió un texto que dejó ver la profundidad del lazo que tenía con su perrito, a quien describió como el ser que le enseñó a amar y a cuidar.

“Nos miramos a los ojos solos y asustados, sin casa y medio rotos pero juntos nos lo dimos todo. Hoy se fue el ser más amado y el que me enseñó a amar. Me mostraste que tenía la capacidad de cuidarte y haciéndolo me salvaste. Gracias por elegirme, gracias por mirarme y amarme, fuiste el primero y tus ojitos están guardados en lo más profundo de mi corazón para siempre. Soy mejor humano porque tu lomo se cruzó en mi camino. Gracias Güero”, escribió la conductora.

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Tras dar a conocer la muerte de su perrito, Natalia Téllez recibió una ola de apoyo que dejó en evidencia el cariño y respeto que el medio artístico siente por ella. Colegas y amigas del espectáculo no tardaron en hacerse presentes en los comentarios de su publicación.

Odalys Ramírez, Tania Rincón y María León fueron algunas de las figuras que enviaron mensajes de apoyo y solidaridad, con palabras breves pero llenas de empatía como:

Consuelo Duval: “Ay, Natalia”.

“Ay, Natalia”. Joy: “Ay, mi Nat, lo siento mucho”.

“Ay, mi Nat, lo siento mucho”. Daniela Magún: “Te abrazo fuerte, te adoro”.

“Te abrazo fuerte, te adoro”. María León: “Lo siento mucho, hermosa. Te abrazo fuerte… ese Güero”.

“Lo siento mucho, hermosa. Te abrazo fuerte… ese Güero”. Tania Rincón: “Abrazo fuerte”.

“Abrazo fuerte”. Odalys Ramírez: “Lo siento mucho”.

“Lo siento mucho”. Martha Figueroa: “Ay, Güerooooo. ¡Te quiero, Nat!”.



Además, miles de seguidores compartieron sus propias experiencias de pérdida, agradeciendo a Natalia por hablar del dolor de una forma tan real y sin romantizar el duelo. Muchos coincidieron en que perder a una mascota puede ser tan devastador como despedirse de cualquier ser querido.