Natalia Téllez celebra los 82 años de vida de su papá con conmovedoras FOTOS tras muerte de su ‘hijo’

A más de un mes de que Natalia Téllez vivió uno de los momentos más difíciles al despedir a uno de sus seres queridos, compartió con sus seguidores conmovedoras fotos del cumpleaños 82 de su papá, las cuales acompañó con una reflexión en la que también habló de su hija.

Natalia Téllez comparte nuevas fotos tras muerte de ser querido. / IG: @natalia_tellez

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¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el cumpleaños de su papá?

En la publicación se pueden observar distintos momentos que la conductora de “Netas divinas” ha vivido en las últimas semanas. Además de las conmovedoras fotos de su papá, en varias tomas también aparece su hija y el ser querido al que despidió semanas atrás.

“Guillermo está cumpliendo 82 a la par que mi hija me reconoce en un póster y yo me reconozco a mí misma después de años de intentar y reintentar ser yo… esta que no está nada mal ser”, escribió junto a diferentes fotos.

Sus palabras conmovieron a más de uno de sus seguidores, quienes expresaron su admiración por siempre inspirar a más mujeres a ser ellas mismas. Mientras que otros aseguraron que las fotos de su papá y su hija eran un completo “apapacho”.

Natalia Téllez sorprende con fotos de su papá, su hija y el ser querido que despido semanas atrás. / IG: natalia_tellez

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¿Cómo son las conmovedoras fotos del papá de Natalia Téllez?

En la primera imagen se observa al papá de Natalia Téllez luciendo unas gafas de sol en forma de corazón que le dan mucho estilo, toque que ha sido aplaudido por los internautas. En la segunda se observa a su hija señalando un póster en el que aparece la actriz, acción que describió su mamá en la publicación.

Posteriormente, aparece la imagen de “Güero”, el ser querido que partió semanas atrás. Sus seguidores lo siguen recordando con cariño, pues no solo era una mascota para la conductora, sino un compañero de vida, quien estaba presente en casi todas sus publicaciones.

El resto de las fotos muestran parte de los viajes y experiencias que ha tenido. Aunque algunas de las más conmovedoras son en las que se deja ver junto a “Güero” y otras en las que se observa a su hija conviviendo con su papá.

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¿Por qué Natalia Téllez puso a “Güero” en la felicitación de cumpleaños de su papá?

Después de que la actriz y conductora informó la partida de “Güero” a través de sus redes sociales, concedió una entrevista en la que habló sobre el significado que tenía en su vida.

De acuerdo con Natalia Téllez, ella nunca lo consideró un “perro"; al contrario, lo veía como un hijo. “Yo no lo considero un perro, yo tengo un hijo, mi primogénito que se llama ‘Güero’”, expresó.

Pese a que la conductora se mantiene activa en redes tras la muerte de “Güero”, a quien considera su primogénito, lo sigue teniendo presente, tal y como ocurrió en su última publicación.

Natalia Téllez tiene presente a ‘Güero’ tras su partida.

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