Natalia Téllez lanza polémico comentario sobre el reguetón y le responden de manera contundente: "¡Cuidadito!”

Natalia Téllez acaparó la atención de redes luego de que lanzara un comentario respecto al reguetón y cómo poco a poco los artistas se han ido sumando a la tendencia. De acuerdo con la conductora de Netas divinas, prefiere que los artistas regresen a los orígenes y aplaude a las personas que lo hacen.

Natalia Téllez hace polémico comentario sobre el reguetón. / IG: @natalia_tellez

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¿Qué dijo Natalia Téllez sobre el reguetón?

Durante su reciente participación en un programa junto a la cantante Daphne Michelle, Natalia Téllez aplaudió que busque regresar a los boleros, pero con un toque moderno, pues recordó que hubo un momento en que todo era reguetón.

“No tengo nada en contra, pero todo era reguetón”, expresó, a lo que Marina Soto, su compañera, respondió: “Mira, Nata, cuidadito con el reguetón”. Entre risas, la presentadora de Netas divinas aclaró que el reguetón está “perfecto”, pero aplaude que artistas jóvenes exploren otras áreas de oportunidad.

“I know, I know (lo sé, lo sé) y está perfecto que el reguetón exista, pero justo hablando de este regreso a los orígenes, alguien joven y que hace boleros me parece hablar hermosamente de no soltar algo, una raíz que, además, es profundamente mexicana”. Natalia Téllez.

Natalia Téllez aplaude que los boleros regresen en la voz de un artista joven. / Facebook: Natalia Téllez

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¿Por qué Natalia Téllez aplaudió los boleros y lanzó polémico comentario al reguetón?

El comentario de Natalia Téllez surge a raíz del nuevo lanzamiento de la cantante Daphne Michelle, quien busca regresar a los boleros, pero con un toque de pop con el sencillo “Siento que puedo volar”.

Al escuchar las palabras de Téllez, Daphne Michelle solo pudo expresar agradecimiento, pues considera que es un honor sumarse a los boleros, además de que siente una enorme responsabilidad.

“Es bonito y es bonito conectar con personas que están haciendo lo mismo porque sí hay mucha gente haciendo boleros; siento que el género va creciendo”. Daphne Michelle

Natalia Téllez aplude los nuevos talentos. / Foto: Redes sociales

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¿Quién es Daphne Michelle, artista que recibió halagos de Natalia Téllez?

Daphne Michelle es una joven artista originaria de McAllen, Texas.

A diferencia de otros cantantes, busca abrirse paso en la escena musical reviviendo el bolero y el lado romántico.

y el lado romántico. Su debut en la Ciudad de México ‘Boleros encantados’.

Desde pequeña mostró interés por combinar el drama y la dulzura, lo que la llevó a subir a un escenario por primera vez con tan solo 4 años.

Además del bolero, también se ha unido a la cumbia, lo que demuestra su versatilidad como artista.

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Así lo dijo Natalia Téllez: