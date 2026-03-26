¿Sofía Niño de Rivera de nuevo en polémica en Netas divinas? Sufre regaño ¿en pleno programa? ¡Por un chiste!

A menudo el humor de standuperos puede incomodar a algunas personas. Esto le ocurrió a Sofía Niño de Rivera, quien realizó un chiste que no fue del agrado de una de las conductoras de “Netas divinas”, programa en el que se unió en 2025. La presentadora se armó de valor para confrontar a la comediante por su comentario, ¿se pelearon en vivo?, ¿cómo tomó Sofía la reacción de su compañera? Te contamos todo.

No es la primera vez que Sofía Niño de Rivera protagoniza una polémica en Netas divinas. En su presentación como conductora del programa causó revuelo que, presuntamente, las demás integrantes no estarían muy “contentas” por la noticia. Incluso, se habrían negado a quedarse a la ronda de preguntas de la prensa para la comediante. Sin embargo, todo esto fue negado por las presentadoras.

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Sofía Niño de Rivera revela que conductora de Netas divinas la puso en su lugar por chiste incómodo. / Redes sociales

¿Qué conductora de Netas divinas confrontó a Sofía Niño de Rivera por un chiste incómodo?

La conductora que se incomodó con Sofía Niño de Rivera fue Daniela Magun, la también intérprete de Kabah, quien reaccionó ante un chiste de la standupera y le pidió que no lo vuelva a hacer.

Fue la misma Sofía Niño de Rivera, quien relató en el programa de ‘Netas divinas’ la vez en que Daniela la regañó por hacer un chiste que le pareció de mal gusto.

“Tú también me pusiste un límite. ¿Te acuerdas cuando hice un chiste que no debí haber hecho? Estábamos comiendo aquí. Yo a veces vivo mucho en la comedia y estoy acostumbrada a lidiar con comediantes que, si yo hago un chiste así, todos escuchan el chiste y se ríen.”

“Daniela me dijo: '¿Sabes qué? Me molestó ese chiste’. Y yo te dije: ‘Dani qué bueno que me lo dijiste, no lo voy a volver a hacer’”, expresó Sofía Niño de Rivera.

La standupera aseguró que dado que sabe que a Daniela Magún le cuesta mucho trabajo poner límites agradeció y se sintió orgullosa de que pudiera expresar su molestia: “le dije estoy muy orgullosa de que me lo dijeras, no te sientas culpable por eso”.

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¿Qué chiste contó Sofía Niño de Rivera que incomodó a Daniela Magun?

Según la anécdota de Sofía Niño de Rivera, el comentario no ocurrió dentro del programa, sino fuera de cámaras, durante una convivencia. En ese contexto, a Daniela Magún no le pareció el chiste y decidió expresarlo abiertamente. La historia la contó Sofía Niño de Rivera en ‘Netas divinas’

Sin embargo, ni Sofía Niño de Rivera, ni Daniela Magun revelaron cuál fue el chiste en cuestión. La comediante explicó que se trataba de humor negro, un estilo que —aseguró— es común dentro de su círculo de standuperos, donde este tipo de bromas suele ser bien recibido y entendido como parte del código entre colegas.

Sin embargo, a pesar de la incomodidad, Sofía Niño de Rivera mostró que es madura para respetar y entender que no todos los chistes son del agrado de las demás personas.

Sofía Niño de Rivera revela que conductora de Netas divinas la puso en su lugar por chiste incómodo. / Redes sociales

Daniela Magun explota contra Sofía Niño de Rivera por chiste que la incomodó

Por otro lado, en la misma emisión de “Netas divinas”, Daniela Magún no se guardó nada y recordó un momento incómodo que vivió con el chiste de Sofía Niño de Rivera, el cual calificó como inapropiado y fuera de lugar.

Aunque evitó repetir el contenido exacto, Magún dejó claro que no le pareció gracioso y que, por el contrario, lo consideró de mal gusto. La también cantante señaló que ese tipo de humor ya no encaja en la actualidad, incluso lo describió como algo “de los ochenta”, haciendo referencia a bromas que hoy en día pueden resultar ofensivas o incómodas para muchas personas.

“No fue un buen chiste, no, no hagas chistes así en frente de nadie, ese no en ningún lado, es como de los ochenta”, Daniela Magun

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