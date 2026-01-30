Daniela Magún confiesa que sufrió una crisis por culpa de Pepillo Origel: “Me quebré llorando”

Daniela Magún abrió un capítulo personal poco conocido y habló de un momento que la desestabilizó emocionalmente tras una publicación errónea de Juan José “Pepillo” Origel.

La cantante y conductora se sinceró durante una reciente emisión de Netas divinas, programa en el que comparte foro con Galilea Montijo, Natalia Téllez, Sofía Niño de Rivera y Consuelo Duval.

¿Qué dijo Pepillo que afectó a Daniela Magún?

Daniela Magún relató cómo un comentario difundido en redes sociales la llevó a una crisis de llanto que no pudo controlar. Lo que más la afectó, fue que la información no era cierta, pero el impacto emocional ya estaba hecho.

La integrante del grupo Kabah explicó que todo ocurrió cuando Pepillo Origel publicó el supuesto fallecimiento de una persona muy cercana a ella. Al ver el mensaje, Daniela entró en pánico y pensó que se trataba de una noticia real.

“Fue espantoso. Tengo un amigo muy, muy querido que no la está pasando nada bien por una enfermedad y Juan José Origel publicó que había muerto. Yo me quebré llorando en el segundo que lo vi”, confesó.

La reacción fue inmediata. Daniela aseguró que no entendía cómo se estaba enterando de algo tan grave a través de redes sociales y no por una llamada directa. “No te puedo explicar lo que sentí. Pensé: ¿por qué me estoy enterando por Pepillo?, ya me hubieran avisado”, relató visiblemente conmovida.

Daniela Magún revela cómo reaccionó ante noticia falsa replicada por Pepillo Origel

Minutos después, la situación dio un giro inesperado. La información resultó ser falsa y el propio Pepillo Origel ofreció una disculpa pública, aclarando que había replicado el dato tras verlo publicado por otro periodista al que consideró una fuente confiable.

“Luego Pepillo pidió una disculpa porque él lo vio de otro periodista, pensó que era una fuente confiable y lo replicó. Pidió perdón a todos los que afectó”, explicó Magún.

Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. La cantante reconoció que vivió una fuerte crisis de tristeza y llanto, provocada por el miedo y la angustia de creer que había perdido a alguien importante en su vida.

“Yo la verdad tuve una crisis de tristeza y de llanto”, admitió.

Daniela Magún decidió no revelar la identidad del amigo que enfrenta una enfermedad y que Pepillo habría dado por muerto erróneamente.

