Shanik Berman, tras posar sin ropa, comparte explosiva fotografía; Pepillo Origel reacciona: “Eres atrevida”

Si algo caracteriza a Shanik Berman es que no le tiene miedo a los retos, nada la limita y a sus 67 años posa por primera vez sin ropa para el lente de Uriel Santana para la exposición Las formas del alma, en la cual también posó la actriz y conductora Anette Michel.

Hace unos días, en la inauguración del evento, realizado en Guadalajara, la periodista de 67 años sin filtros ni retoques asistió y con orgullo reveló:“Soy la primera periodista que sale desnuda, la primera de muchas. Me encantó. Es un privilegio ser parte de esta exposición. Estoy muy feliz”

Así posó Shanik Berman sin ropa para sesión fotográfica de Uriel Santaana

Shanik Berman volvió a acaparar miradas en redes sociales tras compartir una impactante imagen en la que aparece sin ropa, como parte de la sesión fotográfica realizada por el reconocido fotógrafo Uriel Santana. La conductora sorprendió a sus seguidores no solo por la estética impecable de la fotografía, sino por la seguridad y elegancia con la que se mostró frente a la cámara.

Shanik posa con el cabello largo y suelto, el rostro serio en una imagen en blanco y negro que se llenó de elogios.

Fue la propia conductora quien acompañó la publicación con un mensaje que no pasó desapercibido:

“Si te vas a desnudar, hazlo para la cámara del mejor fotógrafo mexicano @urielsantanafoto que retrata más que el cuerpo, tu alma”,comentó Shanik en Instagram.

¿Cómo reaccionó Pepillo Origel a la foto de Shanik Berman?

La publicación de Shanik Berman no solo sorprendió y emocionó a sus seguidores, también generó la reacción inmediata de varias figuras del espectáculo. Uno de los más impactados fue Pepillo Origel, quien no tardó en reconocer públicamente la valentía de la conductora tras posar sin ropa para la lente de Uriel Santana.

“Eres atrevida, querida… ¡solo tú!”, escribió Origel, dejando claro su asombro y admiración por la periodista.

Pero él no fue el único en pronunciarse. La comunicadora recibió una ola de elogios por la elegancia y profesionalismo de la imagen. Entre los comentarios que destacaron en redes se leen mensajes como:



“Felicitaciones Shanik, excelente foto… muy profesional el fotógrafo”,

“¡Qué bárbara, Shanik! Estás que echas tiros”,

“¡Shanik! Qué bonita foto, te ves súper guapa”.

¿Quiénes posaron para Las formas del alma de Uriel Santana?

La exposición fotográfica “Las formas del alma” ha llamado la atención por reunir a casi treinta celebridades, en su mayoría mexicanas, que decidieron mostrarse desde una perspectiva íntima y artística frente a la lente del reconocido fotógrafo Uriel Santana.

Otras celebridades que posaron:

Daniela Romo

Mariana Seoane

Fernanda Familiar

Grettel Valdez

Ana Celia Urquidi

Isabel Lascurain

Fernanda Meade

Eugenio Siller

Diego Amozorrutia

Andrés Palacios

La exposición está pensado como una exposición itinerante que viajará por varios hoteles Live Aqua y galerías en la República Mexicana, e incluso se planea llevarla a España.

