Mamá de Elaine Haro se enfada con Shanik Berman y le niega entrevista con su hija ¿Cuál fue la razón?

En un reciente live, la periodista y conductora Shanik Berman sorprendió a sus seguidores al confesar que Elaine Haro, exhabitante de La casa de los famosos México, rechazó asistir a su programa de radio en Fórmula.

¿Por qué Elaine Haro rechazó la entrevista con Shanik Berman?

Según Shanik Berman, querida periodista, la negativa no fue directamente por ella, sino por la intervención de la madre de Elaine. “Me dicen que la mamá de Elaine dijo que contigo no va y yo dije ¿por qué? Yo la adoro, la conozco de toda la vida”, relató la periodista. La decisión, según explicó, se debió a un comentario que supuestamente había hecho sobre Elaine.

Sin embargo en el live, Shanik Berman aseguró que no se ha metido con su vida personal solo ha opinado sobre su juego en La casa de los famosos México, donde fue criticada por cambiarse del cuarto Día al cuarto Noche, de hecho en la gala tras su eliminación la confrontó por su estrategia.

Elaine Haro le confiesa a Aarón Mercury con quién va jugar desde que la cambiaron de cuarto. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Shanik Berman sobre la participación de Elaine Haro en La casa de los famosos México?

Shanik Berman aclaró que nunca habló de manera negativa sobre la vida personal de Elaine Haro. “Yo nunca he hablado de eso. Lo único que dije es que en la casa la consideraban como ‘doble cara’ porque quería ser de cuarto Día y de cuarto Noche, lo cual no creo que tenga nada de malo porque era parte del juego”, comentó.

La conductora insistió en que su relación con Elaine Haro siempre ha sido cordial y llena de afecto. “Yo le tengo mucho cariño a Elaine. Le dije por favor que viera lo que yo dije, porque nunca he estado peleada con ella. La quiero mucho, es muy bonita, la visten con looks mexicanos, muy divina”, agregó.

Shanik Berman / Captura de pantalla

¿Quién es la mamá de Elaine Haro que bloqueó su entrevista con Shanik Berman?

La madre de Elaine Haro se llama María de Haro y está alejada de la presencia mediática, María es diseñadora de modas y ha mantenido un perfil discreto en el medio artístico. Aunque no forma parte de la industria del entretenimiento, ha estado vinculada al mundo de la moda y ha respaldado a su hija desde los primeros pasos de su carrera.

Elaine ha señalado en entrevistas que su madre ha sido su principal apoyo desde el inicio de su trayectoria profesional, pero también ha dicho que a sus padres no les gusta salir en televisión.

Además, María ha iniciado un negocio junto a sus dos hijas: Elaine y Aisleen Haro, quien es abogada. Juntas fundaron una boutique llamada Lima Limón, ubicada en Paseo Interlomas, donde María ejerce su profesión. Elaine ha comentado en redes sociales que su madre prefiere mantenerse al margen de la vida pública, y por ello respeta su decisión de no aparecer en redes sociales.

