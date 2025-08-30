Shanik Berman revela que su nieta fue hospitalizada sola en Israel: “No se cómo hemos sobrevivido”

La conductora y periodista Shanik Berman atraviesa días de gran preocupación y angustia debido a la hospitalización de su nieta en Israel.

La joven, quien viajó por primera vez sola al país, comenzó a presentar síntomas que alarmaron a su familia y derivaron en una complicada situación médica que mantuvo a Shanik al borde de la desesperación durante las últimas dos semanas.

“Traigo un tema muy difícil. Quiero comentarles que mi nieta, la más grande, se fue a Israel hace tres semanas y durante dos semanas se le durmieron los brazos y las piernas, agarraba algo y se le caía las cosas de las manos, nosotros en México y ella por primera vez se va sola”, compartió en su programa de radio.

“Le hablaron a un neurólogo, la hospitalizaron sola en cuarto compartido, ella estaba sola, ella mexicana no entendía nada”, compartió Shanik Berman.

¿Qué le pasó a la nieta de Shanik Berman en Israel?

La nieta de Shanik Berman e hija de Karla Berman fue ingresada de emergencia en un hospital en Israel luego de que comenzara a presentar debilidad en brazos y piernas, además de dificultades para sostener objetos. Tras una evaluación médica, los especialistas decidieron realizarle una punción lumbar, procedimiento que consiste en extraer líquido cefalorraquídeo de la columna para diagnosticar posibles problemas neurológicos.

“Le tuvieron que sacar líquido cefalorraquideo de su columna, pero el hoyo que le hicieron no le cerró, pero se va a su casa y se le empieza a salir el líquido cefalorraquideo del cerebro, perdió hidratación, le vino un dolor de cabeza tan fuerte, que dicen que la gente se mata, solo podía estar acostada”, explicó Shanik, describiendo las complicaciones que sufrió la joven incluso después de recibir el alta hospitalaria.

¿Qué es una punción lumbar y por qué se la hicieron a la nieta de Shanik Berman?

Según Mayo clinic, la punción lumbar es un procedimiento que permite a los médicos analizar el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal.

Se utiliza principalmente para diagnosticar infecciones, inflamaciones u otras condiciones neurológicas.

En el caso de la nieta de Shanik, la punción fue necesaria debido a los síntomas que presentó, sin embargo Shanik no dio detalles del por qué se presentó una complicación tras este procedimiento.

¿Por qué la familia de Shanik Berman no pudo viajar a Israel para ver a su nieta?

Otro factor que complicó la situación para Shanik Berman fue la imposibilidad de la familia de trasladarse rápidamente a Israel debido a que no hay vuelos directos y comprar de último momento salía en casi 200 mil pesos.

“Tratamos de buscar un vuelo, pero no hay vuelos directos, hay que irse a París a conseguir vuelo, pero está en 180 mil pesos, de un día para otro, nos quisimos esperar para que saliera más barato, pero para entonces ya no había vuelo”, relató Shanik.

¿Qué enfermedad tiene la nieta de Shanik Berman y cómo está actualmente?

Hasta el momento, Shanik Berman no ha precisado cuál fue la enfermedad o el diagnóstico final de su nieta. Lo único confirmado es que la joven estuvo hospitalizada durante dos semanas, y finalmente recibió el alta. La conductora tampoco ha aclarado si podrá viajar a Israel o si su nieta regresará pronto a México, dejando en suspenso la situación para sus seguidores y familiares.