Shanik Berman: El motivo por el que pensó tomar una decisión fatal: ‘Me tiro de la azotea’”

Desde su participación en ‘La casa de los famosos México’, Shanik Berman ha dejado claro que su familia ocupa un lugar primordial en su vida. Su profundo apego hacia su esposo Jorge Berman y, especialmente, hacia su hija Karla Berman, a quien siempre describe como “una mujer inteligente y preparada”, ha sido un tema recurrente en sus declaraciones.

A pesar de haber enfrentado una tragedia devastadora con la pérdida de su hijo, la familia Berman ha logrado mantenerse unida. Shanik, en particular, manifiesta un amor incondicional y una conexión única con Karla, a quien asegura sentir como un vínculo de otras vidas. Durante una reciente entrevista en el programa de radio ‘La mejor’, la conductora compartió:

“No sé si crean en la reencarnación. Yo tengo dos hijos: uno en el cielo y uno en la tierra. Cuando nació Dani, lo veneraba como mis papás a mí, pero el día que nació Karla y me la pusieron en los brazos, sentí que era un amor... Yo siento que ella fue el amor de mi vida en otra vida. Desde que nació, sentí que era un amor loco, irracional”. Karla Berman

Su apego hacia Karla es tan intenso que, según confiesa, le cuesta incluso respirar cuando están separadas:

“Cuando Karla se va de viaje, siento que no puedo respirar”, expresó Shanik. Sin embargo, su hija, con buen humor, añadió:

“Eso dice mi mamá, pero luego se fue a ‘La casa de los famosos México’ y andaba muy campante, y sí podía respirar”, comentó Karla entre risas.

En la entrevista, Shanik recordó un episodio dramático relacionado con los planes de Karla de mudarse a Nueva York tras graduarse de Harvard, al igual que su esposo. Contó que en ese momento llegó a decirle a su hija que, si se iba, ella consideraría un acto desesperado:

“Cuando Karla se graduó, les ofrecieron un trabajo en Nueva York, y me llamó para decirme: ‘A lo mejor nos quedamos uno o dos años porque es una gran oferta’. Le respondí: ‘Claro, cada quien que haga lo que sienta que debe hacer… y yo voy y me aviento de la azotea. En mi casa ya se habían tirado dos personas’,” relató Shanik, dejando atónitas a las conductoras Cynthia Urias y Odalys Ramírez.

Karla Berman niega versión de Shanik

Karla, algo incrédula, replicó: “O sea, sí, pero no, o sea, sí, pero no te ibas a tirar, mamá". A lo que Shanik insistió: “Tan me iba a tirar que me dijo: ‘Mañana nos regresamos’.”

Aunque Shanik tiende a dramatizar, Karla explicó que su madre siempre la ha alentado a cumplir sus sueños. Detalló que, aunque la familia estaba atravesando un momento muy difícil tras la pérdida de su hermano, su madre la motivó a no renunciar a sus planes de estudiar en Harvard:

“Es cierto que somos súper unidas, pero la mitad de lo que dice es una interpretación. En uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas, justo después de la muerte de mi hermano, pensé en cancelar mi boda y mis planes. En nuestra tradición judía, nunca se cancelan las fiestas porque la vida va antes que la muerte, y mi mamá fue quien me dijo: ‘No canceles tu boda’. Además, ella fue la que me impulsó a postularme a Harvard”. Karla Berman

Karla destacó que, a pesar del carácter melodramático de Shanik, su madre siempre ha priorizado el bienestar de su familia:

“Siempre ha puesto primero lo que es mejor para mí y para nosotros. Aunque le encanta contar estas cosas, es porque así es de melodramática,” concluyó con una sonrisa.

