Shanik Berman cuenta su poderosa razón para no tatuarse junto al ‘team Mar’ de LCDLFMX

El team Mar de ‘La casa de los famosos México’ se convirtió en uno de los favoritos del público, tanto por su química como por los lazos de amistad que se forjaron entre ellos.

Uno de los momentos más emblemáticos del grupo fue cuando decidieron tatuarse juntos el número ‘23’, un símbolo de suerte y unión que los acompañó durante su paso por el reality.

Los queridos integrantes del team Mar, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Mario Bezares, Karime Pindter y Arath De la Torre hicieron esto en la recta final del reality. Sin embargo, no eran todo el team, Paola Durante y Shanik Berman también fueron parte de ese grupo aunque salieron muy pronto.

Shanik fue parte del cuarto mar / Facebook: Gala Montes/ Karime Pindter/ Shanik/ Arath de la Torre

Si bien, al principio de la competencia se pensó que Shanik llegaría muy lejos, jugó en su contra que decidió aliarse con Adrián Marcelo y eso le habría valido perder el apoyo del público y salió rapidito del reality.

A pesar de ello, Shanik fue parte de ‘Mar’, ¿se tatuó? La respuesta es no. Por esta decisión la periodista fue cuestionada.

Shanik Berman rechaza hacerse tatuarse del team mar

En una reciente entrevista en ‘El podcast del momento’, conducido por Turbulence y Burrita Burrona, la periodista de entretenimiento reveló la oscura razón detrás de su negativa a tatuarse.

Berman explicó que no podía tatuarse el número 23 debido a un trauma familiar relacionado con la Segunda Guerra Mundial.

“Mis abuelos, que no conocí, los llevaron al campo de concentración cuando tenía 35 años mi abuelo, le pusieron un número y luego lo metieron... en un crematorio. Entonces, mi mamá, antes de morir y con el furor de los tatuajes empezando, me dijo: ‘júrame que no te vas a tatuar un número porque sería como escupirle a tu abuelo’”, confesó.

“Y por eso no me puedo tatuar el 23, ni nada. Ningún tatuaje y así me moriré”, añadió la conductora, explicando que el dolor y la memoria de lo que vivió su familia la llevó a rechazar la idea de tatuarse un número.

¿Por qué el team mar se tatuó el número 23?

El número tiene varios significados para ellos:

Gala Montes tenía 23 años cuando ingresó a la casa. Briggitte Bozzo celebró su cumpleaños número 23 dentro del reality. Las calcetas de Mario Bezares, con el número 23, fueron usadas como amuleto de la suerte, pasando entre los miembros del team mar para evitar la eliminación. El 23 de septiembre marcó la fecha en que Agustín Fernández, el último miembro del equipo Tierra, fue eliminado, lo que simbolizó el avance de team mar completo hacia la final. Además, la conformación del equipo, con dos hombres y tres mujeres, forma un juego numérico que también hace referencia al 23.

Este tatuaje se convirtió en un recordatorio constante para todos sobre su unidad y de todos los momentos que pasaron juntos en el reality siendo este su número de la suerte.

