¿Agustín Fernández se reunirá con Adrián Marcelo? El argentino anuncia su viaje a Monterrey

Tanto Agustín Fernández como Adrián Marcelo formaron parte del ‘team Tierra’ en ‘La casa de los famosos México’. Dicho equipo fue sumamente criticado por ciertas actitudes polémicas en el reality.

Sin embargo, el regiomontano fue quien causó más controversia por diversos comentarios que, para muchos, fueron considerados como “misóginos” y “agresivos” en contra de algunas habitantes, principalmente, Gala Montes.

Tras abandonar voluntariamente el show, Adrián no apareció en las galas o a la gira de medios que normalmente hacen los exparticipantes. Tampoco hizo ningún comentario públicamente durante un mes. No obstante, recientemente ya ha hablado de reality en diversos pódcast y se sabe que ha contactado a varios de sus excompañeros.

Uno de ellos fue Agustín Fernández, quien también dio mucho de qué hablar por su estancia en La casa. Entre sus escándalos más sonados está cuando despotricó en contra del programa ‘Hoy’, a pesar de que el matutino, en su momento, le dio notoriedad.

Adrián Marcelo / Facebook: Adrián Marcelo

Te recomendamos: Exparticipante de Big brother arremete contra Adrián Marcelo por hacer comentarios sobre ella

Agustín Fernández y su relación con Adrián Marcelo

Tras su salida del concurso, el argentino reveló que había tenido una “charla cortita” con Adrián Marcelo, en la que el influencer no solo le ofreció su apoyo ante la polémica, sino que también le ofreció trabajo.

Recordemos que, en su momento, Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, dijo en exclusiva para TVNotas que estaba molesta por las declaraciones de Agustín en contra del programa, por lo que, al menos por ahora, no le gustaría trabajar con él. Igualmente, Juan Osorio mencionó en una entrevista con Shanik Berman que jamás colaboraría con él.

“Hablé poco (con Adrián Marcelo), pero bien. Me dijo ‘Si no te quieren en Televisa, yo te acepto. Vente aquí a Monterrey, lo que necesites’. Me dijo: ‘Es un caos acá. Diviértete de todo esto, disfruta. Lo que necesites acá en Monterrey’”, dijo Agustín en entrevista para ‘La taquilla’.

De igual forma, señaló que podría tener una amistad con Adrián, pues, pese a que hubo cosas de él que “no le parecieron”, fueron muy unidos en ‘LCDLFMX’.

Agustín Fernández “Yo lo tomo con cariño. Yo trato siempre de sacar lo positivo de todas las situaciones. Sé que pasaron muchas cosas controversiales, pero mi forma de ser ante la vida es ver lo positivo, con humor. Rescato lo bueno que pasó con él (Adrián), me llevo lo lindo”

No te pierdas: Wendy Guevara iba grabar con Shakira, pero se le cebó por culpa de la producción de LCDLFM

¿Agustín Fernández ya concretó su reunión con Adrián Marcelo?

Hace algunas horas, Agustín Fernández realizó una transmisión en vivo para TikTok. En dicha conversación, comentó que hoy 16 de octubre viajará a Monterrey, lugar donde reside Adrián Marcelo.

Si bien no reveló el objetivo de su viaje, todo parece indicar que no le ha mencionado nada al creador de contenido, pues señaló que estaba buscando un sitio para quedarse.

“Vamos a Monterrey el miércoles. Ya allí invento algo. Veo con quién me quedo. Me organizo. Aprovecho y me quedo hasta el finde” Agustín Fernández

Por supuesto, esto generó mucha polémica en redes sociales. Si bien algunos internautas se mostraron felices por una posible reunión entre Agustín y Adrián, otros le aconsejaron al argentino que se “mantuviera alejado” del regiomontano.

Mira: Adrián Marcelo explota contra Mara Patricia Castañeda ¿Habló de él?