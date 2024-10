Wendy Guevara iba grabar con Shakira, pero se le cebó por culpa de la producción de LCDLFM

Wendy Guevara reveló recientemente que estuvo a punto de colaborar con Shakira, pero una inesperada situación relacionada con sus compromisos en Televisa le impidió hacerlo. Tras su gran victoria en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Wendy ha experimentado un ascenso en popularidad, consolidándose como una de las creadoras de contenido más destacadas no solo en México, sino a nivel mundial, según la revista Rolling Stone.

Sin embargo, este éxito también ha venido acompañado de retos, como el que le costó perder la oportunidad de grabar contenido con la superestrella colombiana.

Wendy estuvo a punto de grabar con Shakira

Según contó Wendy en una transmisión en vivo, el equipo de Shakira la contactó para que colaborara en la promoción de su nuevo sencillo ‘Soltera’, invitándola a Miami para realizar contenido especial. La influencer, emocionada por la oportunidad, aceptó de inmediato.

No obstante, el día de la grabación coincidía con el especial de ‘La casa de los famosos México’, donde Wendy estaba programada para aparecer y recibir un premio. Ante la coincidencia de fechas, pidió permiso a la producción para ausentarse y asistir a la colaboración con Shakira, pero la respuesta fue negativa.

“Me hablaron para lo de Shakira, que para Miami, y yo dije ‘claro que voy’. Pero justo ese día se grababa el especial de ‘La casa de los famosos México’, donde dieron los premios, y yo estaba contemplada para asistir”, explicó Wendy. Aunque trató de negociar su ausencia para cumplir con la invitación de Shakira, la producción insistió en que debía asistir al programa.

Producción de LCDLFMX no le dio permiso a Wendy de faltar

“Y me hablan y me dicen ‘No que no puedes faltar, que tienes que ir’ pero yo pensé ¿yo para qué? si ya solo son los premios de ellos.” Wendy Guevara

Lo que agravó la situación fue que, el mismo día de la grabación, cuando ya estaba lista para ser maquillada, recibió una llamada que cambió todo.

“Ya cuando me iban a empezar a maquillar y peinar, me hablan y me dicen ‘Que si gustas, no vengas’. Y que me me ataco, porque yo pensé ‘me hubiera ido desde la mañana a lo de Shakira a Miami’, y por eso no fui, porque me salieron con una cosa y luego con otra”. Wendy Guevara

Aunque frustrada por lo ocurrido, Wendy decidió no dejar que el malentendido la afectara demasiado. “Luego me quedé bien atacada y bien perreada. Ya dije, ya para qué me estreso, las cosas pasan por algo. No me voy a enojar”, afirmó, dejando claro que, aunque perdió la oportunidad de colaborar con Shakira, prefiere tomarlo con filosofía. Además, bromeó con que no tenía intención de contar esta historia, pero que Nicola, su compañero del reality, lo había revelado en el programa ‘Hoy’

A pesar del incidente, Wendy Guevara sigue brillando en su carrera, con numerosos proyectos y el respaldo de Televisa. Aunque esta colaboración con Shakira no se concretó, es probable que la influencer tenga muchas más oportunidades en el futuro. Recordemos que Madonna la reina del pop la invitó a su show en México.

