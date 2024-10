Pati Chapoy defiende a Brenda Bezares de las críticas que señalan que quiere “opacar” a Mayito

Desde su participación y triunfo en ‘La casa de los famosos México’, Mario Bezares ha gozado de una gran popularidad en redes sociales. La mayoría de los internautas no han dudado en manifestar el gran cariño y admiración que le tienen.

No obstante, esto también ha provocado que mucha gente acuse a su esposa, Brenda Bezares, de querer “aprovecharse” de su éxito para ser relevante, argumentando que siempre está presente en cada entrevista que le hacen al expresentador de ‘Acábatelo’.

Recordemos que, durante la estancia de Mario en el show, Brenda comenzó a ser viral gracias a su sencillo ‘Quédate’, el cual fue considerado como un “himno” de apoyo para el famoso.

Sin embargo, ahora que ya han pasado tres semanas desde que el concurso llegó a su fin, muchos se han dicho “hartos” de que Brenda “quiera opacar” a su esposo en cada interacción con los medios.

Brenda Bezares y Mario Bezares en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

Pati Chapoy defiende a Brenda Bezares

En medio de este escándalo, Pati Chapoy aprovechó la más reciente emisión de ‘Ventaneando’ para defender a Brenda Bezares y decir que no entendía cuál era el problema de que se “colara” en las entrevistas de Mario.

“¿Cuál es el problema? Es su esposa, ¿qué tiene? ¡Déjenlos! Por favor” Pati Chapoy

La postura de la presentadora fue respaldada por el resto de sus colegas. En el caso de Linet Puente, señaló que la exreina de belleza fue “clave” para el triunfo de Mario Bezares en ‘La casa de los famosos México’.

Por otra parte, Mónica Castañeda sostuvo que solo el cómico podría reclamarle a su esposa, en caso de sentirse “opacado” por ella.

Mario Bezares pide que dejen de criticar a su esposa

En un encuentro con la prensa, Mario Bezares afirmó que Brenda era “la mujer de su vida”, por lo que siempre estará a su lado. También le pidió al publico que dejara de criticarla.

“Mi mujer es el amor de mi vida y es mi compañera de vida. A mí me encanta que esté cerca de mí. Es una mujer muy afable y agradable, que todos mis amigos y toda la gente también la quieren, entonces no veo el porqué están comentándole cosas que no vienen al caso. Los invito a que la conozcan tantito porque es un amor verdaderamente, mi esposa, la madre de mis hijos, yo la adoro eternamente”, indicó.

