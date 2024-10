Brigitte Bozzo lamenta el deceso de Liam Payne y hace importante petición a sus fanáticos

Hace algunas horas, el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de ‘One direction’, a los 31 años, tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Si bien han surgido muchas hipótesis y el asunto sigue en investigación, la noticia causó enorme revuelo en redes sociales, principalmente entre los fanáticos veinteañeros que crecieron con la música de esta emblemática boyband y han seguido las trayectorias como solistas.

Aunque Liam fue muy querido, también protagonizó varios escándalos en los últimos años, lo que provocó que muchos internautas lo criticaran fuertemente y hasta “lo cancelaran”.

Uno de los más recientes fue la acusación que hizo su exnovia, Maya Henry, con quien tuvo una relación intermitente entre 2019 y 2022. Hace algunos meses, la creadora de contenido aseguró que su relación con Liam había sido “tormentosa y abusiva”. Incluso, afirmó que la acosaba constantemente a través de diferentes números telefónicos y cuentas de correo electrónico.

Briggitte Bozzo reacciona al deceso de Liam Payne y lanza poderoso mensaje

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, Briggitte Bozzo, en compañía de su estilista Lau y una amiga, se enteraron del deceso de Liam Payne.

Tras la sorpresa inicial, la amiga de la actriz, quien estaba fuera de cámara, comentó que el cantante había sido “funado” meses antes, por lo que la estilista aseguró que, probablemente, el ex One Direction había decidido partir por propia voluntad a causa de las constantes críticas de la gente.

“Entonces, se m..., porque es horrible que te funen. Cuando te funan. Te quieres su…Te juro por Dios”, expresó Lau.

Por su parte, la quinta finalista de ‘La casa de los famosos México’, evidentemente impactada, exigió un alto al “hate” en contra de los artistas, pues un “mal comentario” puede afectar más de lo que se pudiera pensar.

“Deberíamos ser una comunidad de ‘no al hate’ porque las personas no saben lo que pueden ocasionar (con sus comentarios)” Briggitte Bozzo

Internautas critican a Lau por su reacción

Si bien muchos agradecieron las palabras de Briggitte Bozzo, algunos internautas se mostraron muy molestos por la reacción de Lau, pues la estilista afirmó, entre risas nerviosas, que el joven cantante habría tomado la terrible decisión.

Los fanáticos del hoy occiso consideran que la estilista se “burló” de lo sucedido: “Es que esa Lau riéndose, qué poca”, “Entiendo que no lo conozca, pero me molestó que no lo tomara con seriedad”, “Solo demuestra lo mala persona que es”, “Pero si ella fue la primera en querer funar a Gala”, señalaron algunos comentarios.

Recordemos que, hace poco, Lau se quejó de la forma en la que Gala le había regresado algunas prendas. En respuesta, la actriz dijo que la estilista le daba ropa de “mala calidad” y hasta la señaló de quedarse con ropa que le mandaron varios diseñadores durante su estancia en ‘LCDLFMX’. Lau se defendió y tachó a Montes de “malagradecida”.

Fanática asegura que Liam Payne estaba en “estado inconveniente” previo a su deceso

A través de TikTok, una internauta identificada como @carolagauuna afirmó ser una de las últimas personas que vio a Liam Payne antes de su deceso. Según la usuaria, el artista estaba “en estado inconveniente”, pues, aparentemente, “se encontraba enfiestado”.

“Me pareció que estaba medio de fiesta. Yo fui una de las últimas personas con las que habló. Fue el día más feliz de mi vida. Me sonrió y cantó. Fui una de las últimas personas que lo escuchó cantar. Estoy destruida. Me siento tan mal”, contó entre lágrimas.

